Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити

Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским вингером английского «Манчестер Сити» Кайки, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» готовы отпустить 21-летнего футболиста в аренду на следующий сезон.

Отмечается, что также на игрока претендует роттердамская «Спарта».

В сезоне 2023/24 Кайки не провел ни одного матча, ведь с июля 2023 года лечится от разрыва коленной связки. Всего в его активе 72 поединка, 6 голов и 6 ассистов на профессиональном клубном уровне.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отдаст в аренду двух центральных защитников.