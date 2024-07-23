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  4. Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 14:31 | Обновлено 23 июля 2024, 14:32
624
3

Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити

На Кайки также претендует роттердамская «Спарта»

23 июля 2024, 14:31 | Обновлено 23 июля 2024, 14:32
624
3
Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайки

Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским вингером английского «Манчестер Сити» Кайки, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» готовы отпустить 21-летнего футболиста в аренду на следующий сезон.

Отмечается, что также на игрока претендует роттердамская «Спарта».

В сезоне 2023/24 Кайки не провел ни одного матча, ведь с июля 2023 года лечится от разрыва коленной связки. Всего в его активе 72 поединка, 6 голов и 6 ассистов на профессиональном клубном уровне.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отдаст в аренду двух центральных защитников.

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Спарта Роттердам Кайки Шахтер Донецк Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ чемпионат Нидерландов по футболу аренда игрока Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
...Вже є прецедент з Кайоде, але той не прижився
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+1
ZloyDeda
Ось такі травмозалежні і підійдуть саме Шахтарю. Welcome!
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0
Андрей⚒️
Нормально!
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0
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