Романо: Шахтер может арендовать вингера Манчестер Сити
На Кайки также претендует роттердамская «Спарта»
Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским вингером английского «Манчестер Сити» Кайки, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «горожане» готовы отпустить 21-летнего футболиста в аренду на следующий сезон.
Отмечается, что также на игрока претендует роттердамская «Спарта».
В сезоне 2023/24 Кайки не провел ни одного матча, ведь с июля 2023 года лечится от разрыва коленной связки. Всего в его активе 72 поединка, 6 голов и 6 ассистов на профессиональном клубном уровне.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отдаст в аренду двух центральных защитников.
🔵🇧🇷 Manchester City will let Kayky leave on loan for next season, decision has been made.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024
Kayky will join Sparta Rotterdam or Shakhtar Donetsk, the two most interested clubs with different projects. pic.twitter.com/mP3zRnbZPZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В квалификации Лиги Европы команда сыграет с Викторией
Также принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах