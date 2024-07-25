ВИДЕО. Удар головой после углового. Украина U-19 пропустила от Франции U-19

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии и Испании (0:1 д.в.).

На 61-й минуте счет для Франции открыл Валентен Атангана, исполнивший удар головой после углового.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Францией U-19 и Украиной U-19

ГОЛ! 1:0. Валентен Атангана, 61 мин