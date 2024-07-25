Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Удар головой после углового. Украина U-19 пропустила от Франции U-19
Молодежные турниры
25 июля 2024, 22:23 | Обновлено 25 июля 2024, 22:31
647
0

ВИДЕО. Удар головой после углового. Украина U-19 пропустила от Франции U-19

На 61-й минуте полуфинала Евро-2024 U-19 счет открыл Валентен Атангана

25 июля 2024, 22:23 | Обновлено 25 июля 2024, 22:31
647
0
ВИДЕО. Удар головой после углового. Украина U-19 пропустила от Франции U-19
Суспільне

25 июля в 21:00 сборная Украины U-19 проводит матч 1/2 финала Евро-2024 U-19 против команды Франции U-19.

Поединок проходит на стадионе Уиндзор Парк в городе Белфаст, столице Северной Ирландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В другом полуфинале в Белфасте сыграли команды Италии и Испании (0:1 д.в.).

На 61-й минуте счет для Франции открыл Валентен Атангана, исполнивший удар головой после углового.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Францией U-19 и Украиной U-19

ГОЛ! 1:0. Валентен Атангана, 61 мин

По теме:
Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024 U-19
Свое надо забивать. Украина U-19 не справилась с Францией
ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол от Олимпии на 90+2-й минуте
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-19 видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Атлетико отреагировали на риск потерять Довбика в борьбе с Ромой
Футбол | 25 июля 2024, 21:30 2
В Атлетико отреагировали на риск потерять Довбика в борьбе с Ромой
В Атлетико отреагировали на риск потерять Довбика в борьбе с Ромой

В клубе сохраняют спокойствие

Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Футбол | 25 июля 2024, 06:05 0
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19

25 июля в 21:00 пройдет поединок 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19

Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Бокс | 25.07.2024, 20:29
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Неудачный дебют. Полесье в Любляне проиграло Олимпии
Футбол | 25.07.2024, 21:55
Неудачный дебют. Полесье в Любляне проиграло Олимпии
Неудачный дебют. Полесье в Любляне проиграло Олимпии
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
Олимпийские игры | 25.07.2024, 15:03
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
23.07.2024, 23:11 28
Футбол
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
23.07.2024, 23:25 43
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
24.07.2024, 20:14 16
Олимпийские игры
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
25.07.2024, 08:23 4
Футбол
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
25.07.2024, 04:59 29
Олимпийские игры
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем