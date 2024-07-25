Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25
25 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).
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Поединок состоялся в Любляне на стадионе «Стожице». Игра завершилась поражением волков со счетом 0:2.
Для житомирского коллектива эта был первый в истории клуба еврокубковый матч.
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Лига конференций. Второй раунд квалификации
Первый матч. 25 июля, Любляна
Олимпия (Словения) – Полесье (Украина) – 2:0
Гол: Флоруц, 56, Пинту, 90+2
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Флоруц, 56 мин.
ГОЛ! 2:0 Пинту, 90+2 мин.
События матча
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