25 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся в Любляне на стадионе «Стожице». Игра завершилась поражением волков со счетом 0:2.

Для житомирского коллектива эта был первый в истории клуба еврокубковый матч.

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

Лига конференций. Второй раунд квалификации

Первый матч. 25 июля, Любляна

Олимпия (Словения) – Полесье (Украина) – 2:0

Гол: Флоруц, 56, Пинту, 90+2

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Флоруц, 56 мин.

ГОЛ! 2:0 Пинту, 90+2 мин.