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Лига конференций Квалификация
Олимпия Любляна
25.07.2024 20:00 – FT 2 : 0
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
25 июля 2024, 22:50 |
3167
4

Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25

25 июля 2024, 22:50 |
3167
4
Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча
ФК Полесье

25 июля прошел первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся в Любляне на стадионе «Стожице». Игра завершилась поражением волков со счетом 0:2.

Для житомирского коллектива эта был первый в истории клуба еврокубковый матч.

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Лига конференций. Второй раунд квалификации

Первый матч. 25 июля, Любляна

Олимпия (Словения) – Полесье (Украина) – 2:0

Гол: Флоруц, 56, Пинту, 90+2

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Флоруц, 56 мин.

ГОЛ! 2:0 Пинту, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Diogo Pinto (Олимпия Любляна).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Raul Florucz (Олимпия Любляна).
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Олимпия Любляна Полесье Житомир Олимпия - Полесье видео голов и обзор Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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василь бруховський
Питання до власника і тренера: де ви то сміття назбирали? Показовий перший гол, два йолопа просто наблюдають!!! І взагалі, рівень обох команд, чемпіонат області 
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+3
Serhii P.
Позорники, "Олімпія" навіть спротиву не відчула
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+3
gsa-1978
Досвід за рік не набувають. Шахтар теж довго йшов до успіху (бодай відносного). Якщо власник Полісся зможе чекати років 5-6 то результат буде. Якщо почне робити швидкі висновки то скоро забудемо про цю команду як про дніпро. 
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0
Saar
Про Дніпро-1 і його 0-3, щось новин немає.
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0
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