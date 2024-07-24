Олимпия Любляна

В четверг, 25 июля, состоится первый матч второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором встретятся словенская «Олимпия» и житомирское «Полесье». Поединок пройдет в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Житомирский клуб проведет свой дебютный матч на еврокубковой арене. В прошлом сезоне «Полесье» заняло пятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В конце мая новым наставником житомирян стал Имад Ашур, который ранее тренировал юниорскую команду «Днепра-1». «Олимпия» в прошлом чемпионате Словении выиграла «бронзовые» медали. «Драконы» уже успели стартовать в новом национальном первенстве, обыграв «Приморье» со счетом 2:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпия» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.