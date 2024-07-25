Олимпия Любляна

25 июля на стадионе «Стожице» в столице Словении Любляне «Полесье» проведет исторический поединок – дебютный матча в еврокубках. Оппонентом житомирян будет словенская «Олимпия».

Олимпия

«Олимпия» – одна из самых титулованных футбольных команд Словении. В трофейном музее команды из Любляны – семь чемпионских титулов и столько же национальных Кубков. Главный соперник «драконов» на внутренней арене – «Марибор». Матчи между этими командам в Словении называют «Вечным дерби».

В отличие от «Полесья», команда из Любляны регулярно принимает участие в еврокубковых поединках. Однако особыми достижениями на евроарене «зеленые» похвастаться не могут.

Тем не менее, в прошлом сезоне «Олимпия» впервые сыграла в групповом этапе еврокубка – в Лиге конференций.

В чемпионате Словении минувшего сезона «Олимпия» финишировала на третьей строчке турнирной таблицы. «Столичные» долго претендовали на титул, но откровенно смазали концовку чемпионата. И уступили на финишной ленточке не только своему извечному оппоненту «Марибору», но и «Целье», который сенсационно стал чемпионом страны.

Перед началом нынешнего сезона в «Олимпии» появился новый наставник. Им стал испанский специалист Виктор Санчес, ранее работавший в «Малаге», «Бетисе» и «Картахене».

Лучшим футболистом «Олимпии» является Тими Элшник – основной футболист сборной Словении, который за свою национальную команду отыграл во всех поединках на Евро-2024. Элшник не только капитан «Олимпии», но и самый дорогостоящий ее игрок.

В летнее межсезонье «олимпийцы» провели четыре товарищеских поединка. И во всех выиграли.

Победой для «драконов» завершился и стартовый поединок нового сезона чемпионата Словении. «Олимпия» без проблем одолела дома «Приморье» – 2:0. Мячи забили Бултам и Коич.

Полесье

Осеннюю часть прошлого сезона «Полесье» провело на ура. Команда Юрия Калитвинцева не проиграла ни одного матча грандам, и на зимние каникулы уходила на третьем месте. В Житомире всерьез начали говорить о чемпионских амбициях.

Однако после зимнего антракта игра «Полесья» претерпела серьезные изменения. И отнюдь не в лучшую сторону. После серии провальных поединков Калитвинцев был уволен.

У его сменщика – Сергея Шищенко – получилось немногим лучше. Тем не менее, благодаря победе в последнем туре над «Шахтером», житомиряне сумели забронировать за собой пятую строчку в турнирной таблице УПЛ, дающую право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Накануне нынешнего сезона на тренерском мостике «Полесья» произошли изменения. Новым наставником житомирской команды стал Имад Ашур – украинец с ливанскими корнями. До Житомира он работал в структуре «Днепра-1».

Кроме нового главного тренера, в летнее межсезонье «Полесье» получило серьезные кадровые «инъекции». В первую очередь – из исчезнувшего клуба из Днепра. Новичками «Полесья» стали Волынец, Сарапий, Бабенко, Гуцуляк, а также Бескоровайный, Майсурадзе, Корнийчук, Матич, Бристрич (кстати, арендованный именно из «Олимпии»), Йока, Панчишин.

Следует отметить и тех игроков, которые покинули «Полесье». Речь, в первую очередь, о таких футболистах, как Бойко, Шабанов, Кравец, Морозко, Янаков, Грицук.

Следовательно, Ашуру пришлось строить фактически новую команду. Удалось ли это 36-летнему тренеру? Пока что очень сложно судить из-за скудности информации. Увидим уже по ходу сезона.

Из-за дисциплинарных наказаний в еврокубковом дебюте «Полесью» не помогут свежеиспеченный капитан команды Бабенко, а также Кушниренко. Кроме того, из-за травмы не сможет сыграть Бескоровайный.

Основная часть подготовки «Полесья» к матчам против «Олимпии» проходила в Украине. А заключительная – в Польше, откуда 23 июля официальная делегация житомирского клуба и отбыла в столицу Словении.

История противостояний

«Полесье» дебютирует на евроарене, так что история житомирского клуба в еврокубках начинается с чистого листа.

Прогноз

Назвать «Олимпию» непроходимым соперником нельзя. Однако с точки зрения опыта, прежде всего еврокубкового, команда из Любляны имеет существенное преимущество над абсолютным дебютантом евроарены из Житомира.

В пользу словенской команды – и факт родной арены. В домашних стенах «драконы» практически всегда играют первым номером. Вряд ли предстоящая игра станет исключением.

В свою очередь, «Полесье» серьезно (как по нашим меркам) усилилось накануне старта в еврокубках. Однако пока что под руководством нового тренера житомиряне не провели ни одного официального поединка, поэтому весьма сложно рассуждать и об их игре, и о функциональной готовности. Все же рискнем предположить, что свой гол «Полесье» забьет. Но в итоге «Олимпия» победит с минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

«Олимпия»: Видовчек, Силва, Ратник, Мухамедбегович, Суалехе, Доффо, Агба, Бултам, Элшник, Брест, Коич

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Тейлор, Таллес, Танковский, Мустафаев, Назаренко, Гуцуляк, Будковский.

25 июля, четверг