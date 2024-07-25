Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачный дебют. Полесье в Любляне проиграло Олимпии
Лига конференций Квалификация
Олимпия Любляна
25.07.2024 20:00 – FT 2 : 0
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
25 июля 2024, 21:55 | Обновлено 25 июля 2024, 22:01
1285
21

Неудачный дебют. Полесье в Любляне проиграло Олимпии

Житомирская команда поражением дебютировала на евроарене

25 июля 2024, 21:55 | Обновлено 25 июля 2024, 22:01
1285
21
Неудачный дебют. Полесье в Любляне проиграло Олимпии
ФК Полесье

Житомирское «Полесье» в Любляне дебютировало на еврокубковой арене. В поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций житомиряне встретились с «Олимпией».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций. Второй отборочный раунд. Первый матч.

«Олимпия» (Любляна, Словения) – «Полесье» (Житомир, Украина) – 2:0

Голы: Флоруч (56), Пинту (92)

Предупреждения: Жорж Силва (31), Коджич (33) – Сарапий (25), Будковский (31), Майсурадзе (49), Крушинский (87)

«Олимпия»: Видовшек, Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Жорж Силва (Ласицкас, 81), Агба, Доффо, Педро Лукас (Дурдов, 81), Баултом (Брест, 80), Флоруч (Пинту, 63), Коджич (Неманья Мотика, 60)

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Хоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 58), Крушинский, Таллес, Назаренко, Мустафаев (Козак, 58), Гуцуляк (Пайшао, 69), Будковский (Бистрич, 61)

Арбитр: Хавьер Альберола (Испания)

Стадион «Стожице» (Любляна, Словения)

ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Полесье пропустило второй гол от Олимпии на 90+2-й минуте
ВИДЕО. Полесье пропустило на 56-й минуте в своем первом матче в еврокубках
ФОТО. Гендир Шахтера Палкин присутствует на историческом матче Полесья в ЛК
Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций Олимпия - Полесье отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
Футбол | 25 июля 2024, 21:15 0
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика

Римляне готовы отдать за Артема 30 миллионов евро + бонусы

Александр УСИК: «Каждый день молюсь о мире в Украине»
Бокс | 25 июля 2024, 14:33 7
Александр УСИК: «Каждый день молюсь о мире в Украине»
Александр УСИК: «Каждый день молюсь о мире в Украине»

Звездный боксер – о войне в Украине и ударе по Охматдету

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 25.07.2024, 12:01
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Олимпийские игры | 25.07.2024, 04:59
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
Олимпийские игры | 25.07.2024, 15:03
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
На ОИ-2024 установлен первый мировой рекорд
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Ну кого наши клубы с  топ 4-5 вообще могут обыграть?  С каких пор словенцы это стена преткновения  . То Ворскла позориться со всякими Купсами и Дилами, теперь Полесья 
Ответить
+7
Иван Качура
З такою грою і другого матчу не потрібно. 
Ответить
+5
ТвояМамка
Шифровались-шифровались а остались как обычно)
Ответить
+4
Oleg Dykyy
А радощів у фінальному турі були повні штани, що обійшли Рух... Усе було передбачувано, як завжди.
Ответить
+3
FunnyCat_____
жаль, начали нормально но потом класс и опыт взяли свое
П.С. за какие заслуги уже столько лет Будковский играет в командах высшего эшелона УПЛ?
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
Cityzen83
Взагалі без форми. Ні фізики, ні думки. Якщо ще в першому таймі хоть якось норм було, то далі повний треш. Ну таке. Будемо сподіватись, що Кривбасу хтось більш менш попадеться в кваліфаї ЛК. Вікторію точно не пройдуть. Але думаю, що знову 2 команди буде в основній сітці грати як і минулого року.
Ответить
+3
Бубка Гоп
У цього Буткєвіча тіки с одной сєті АТБ мільярди бакінскіх, а він не може норм тренера і ігроків в команду пригласить! Такий же колхоз як і Ворскла і всі остальні із 2 місця по 16.
Ответить
+2
AleksDnipro
Цікаво, хтось дорікне фк атб за про*обані євроочки? Чи тільки мертвий СК гівном закидати?
Ответить
+2
Бубка Гоп
Я ж казав, що олімпійці ви..буть їх в сраку!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Sergey Romanchik
Тренера необходимо было приглашать... Верблюд с Фейка -1 будет уволен до зимы 
Ответить
+2
Виктория Войцеховская
Фу, лошары житомирские 
Ответить
+1
Nba37
Сразу -2 клуба, ожидал от Полесье большего, что это за тренер у них ноунейм, зря Калитвинцева увольняли, в атаку выбегали 3 футболиста из Полесье, вообще скорости нет у команды 
Ответить
+1
Болела
Так а хто в єврокубках має грати? Це одна з найсильніших команд України . Такий наш рівень. 
Ответить
0
mevast
Ні гри, ні команди. Гроші спонсора в пісок.
Ответить
0
roman75zpr
Чё ото лезть в еврокубки?! Всё, теперь осталось, считай, три команды... Хорошо, если хоть три останется
Ответить
0
Sergey Romanchik
А вот в Кривбасс верю
..Там тренер есть...И команда будет достойно играть 
Ответить
0
Sosiсвисток
Дуже погано
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
23.07.2024, 20:01 9
Футбол
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
ФИФА ввела новое правило футбола на ОИ-2024
24.07.2024, 15:22 8
Олимпийские игры
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 8
Футбол
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
24.07.2024, 11:25
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 11
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем