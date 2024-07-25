Неудачный дебют. Полесье в Любляне проиграло Олимпии
Житомирская команда поражением дебютировала на евроарене
Житомирское «Полесье» в Любляне дебютировало на еврокубковой арене. В поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций житомиряне встретились с «Олимпией».
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига конференций. Второй отборочный раунд. Первый матч.
«Олимпия» (Любляна, Словения) – «Полесье» (Житомир, Украина) – 2:0
Голы: Флоруч (56), Пинту (92)
Предупреждения: Жорж Силва (31), Коджич (33) – Сарапий (25), Будковский (31), Майсурадзе (49), Крушинский (87)
«Олимпия»: Видовшек, Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Жорж Силва (Ласицкас, 81), Агба, Доффо, Педро Лукас (Дурдов, 81), Баултом (Брест, 80), Флоруч (Пинту, 63), Коджич (Неманья Мотика, 60)
«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Хоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 58), Крушинский, Таллес, Назаренко, Мустафаев (Козак, 58), Гуцуляк (Пайшао, 69), Будковский (Бистрич, 61)
Арбитр: Хавьер Альберола (Испания)
Стадион «Стожице» (Любляна, Словения)
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П.С. за какие заслуги уже столько лет Будковский играет в командах высшего эшелона УПЛ?
..Там тренер есть...И команда будет достойно играть