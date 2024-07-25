Неудачный дебют. Полесье в Любляне проиграло Олимпии

Житомирское «Полесье» в Любляне дебютировало на еврокубковой арене. В поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций житомиряне встретились с «Олимпией».

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига конференций. Второй отборочный раунд. Первый матч.

«Олимпия» (Любляна, Словения) – «Полесье» (Житомир, Украина) – 2:0

Голы: Флоруч (56), Пинту (92)

Предупреждения: Жорж Силва (31), Коджич (33) – Сарапий (25), Будковский (31), Майсурадзе (49), Крушинский (87)

«Олимпия»: Видовшек, Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Жорж Силва (Ласицкас, 81), Агба, Доффо, Педро Лукас (Дурдов, 81), Баултом (Брест, 80), Флоруч (Пинту, 63), Коджич (Неманья Мотика, 60)

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Хоботенко, Майсурадзе (Тейлор, 58), Крушинский, Таллес, Назаренко, Мустафаев (Козак, 58), Гуцуляк (Пайшао, 69), Будковский (Бистрич, 61)

Арбитр: Хавьер Альберола (Испания)

Стадион «Стожице» (Любляна, Словения)

ОЛИМПИЯ ЛЮБЛЯНА – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА