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24 июля 2024, 22:07 | Обновлено 24 июля 2024, 23:08
4776
97

Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку

Команда Ротаня забила после перерыва, но потом что-то пошло не по плану

24 июля 2024, 22:07 | Обновлено 24 июля 2024, 23:08
4776
97
Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбол является неотъемлемой составляющей Олимпийских игр уже немалое количество лет. Украинские ценители большой игры об этом хорошо знали, но так, чтобы на себе почувствовать, как это, когда представители твоей страны защищают ее честь на турнире такого уровня, то нет, такого в нашей истории еще не было. Именно поэтому команда, преимущественно, в составе юношей в возрасте до 23 лет под руководством Руслана Ротаня в этот день не просто проводила свой первый официальный матч, но и начала писать полностью новую страницу в истории спортивных достижений нашей страны.

Соперникам из Ирака в этом плане повезло приобщиться к торжественному для нас моменту, однако противостояние на поле «Стад Олимпик Лионне» от этого менее ожесточенным точно не становилось. Потому что соперникам все же надо было еще и компенсировать разницу в классе исполнителей, о которой перед началом игры не говорил разве что ленивый, даже со стороны представителей оппонентов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Делать это команда Радхи Шенайшила планировала за счет организации действий в защите и быстрых контратак. И если второй компонент в стартовые 45 минут нас сильно беспокоил, то сопротивления у владений Ирака мы как-то и не чувствовали. Особенно на флангах, где просто хозяйничали Брагару, Хлань и Крупский с Мартынюком у них позади второй волной атак. Оставалось только забивать то, что создавали эти исполнители.

А вот с этим у нас возникли проблемы. Тот же Хлань посреди тайма должен был более успешно замыкать прострел от Брагару, но промахнулся по пустым воротам с близкого расстояния. Ударам фланговых защитников тем временем просто не везло идти немного в сторону от вратаря соперников. Тогда как при такой игре даже никто и не заметил, как на поле потерялся наш нападающий Сикан.

Getty Images/Global Images Ukraine

Просто было предчувствие забитого мяча и «сине-желтые» дошли до него в перерыве, когда Рубчинский вторым темпом добил отскок от очередного спасения голкипером Ирака собственной команды. Праздновала вся страна, потому что момент был действительно исторический.

Однако он не запомнится надолго, потому что дальнейшие события на футбольном поле эти положительные эмоции свели на нет. Украина пыталась не уступать пространством и контролем над мячом, но все же дала соперникам право атаковать в ответ на пропущенный и зря это сделала. На ровном месте уже через мгновение форвард Хуссейн дорисовал толчок в спину от Таловерова в центре штрафной во время подачи с правого фланга.

Getty Images/Global Images Ukraine

А дальше все сделали уровень суданского рефери и наличие механизма VAR у специалиста с недостаточным опытом. Повелись на борьбу, назначили пенальти, а нападающий соперников сравнял счет. Наверное, это не должно было стать для нас такой проблемой, потому что преимущество на мяче никто не отменял, но все же стало.

Через мгновение иракский тренер выпускает на поле джокера Джасима, и тот делает результат для его команды дальним выстрелом уже через четверть часа. У нас такого игрока на скамейке запасных просто не оказалось, поэтому все попытки Ротаня выровнять положение ни к чему не привели. Возможно, какие-то выводы мы увидим в следующей игре 27 июля против Марокко.

Олимпийские игры-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Ирак U-23 – Украина U-23 - 2:1

Голы: Хуссейн, 57 (пен.), Джасим, 75 – Рубчинский, 53

Предупреждения: Амер, 52, Х. Хасан, 90+13 – Крыськив, 26, Таловеров, 56, Брагару, 57

Ирак U-23: Х. Хасан – А. Хасан, Амер, Тахсин, Али (Джасим, 58), Саадоон – Ю. Амин (Саад, 79), К. Мохаммед, М. Мохаммед (Н. Мохаммед, 59), Баеш – Хуссейн (Аль-Имам, 90+12).

Украина U-23: Фесюн – Мартынюк, Батагов, Таловеров (Салюк, 72), Крупский – Михайленко (Федор, 73), Рубчинский, Крыськив (Очеретько, 80) – Брагару (Сыч, 73), Сикан (Краснопир, 80), Хлань.

Арбитр: Махмуд Исмаил (Судан).

Стадион: «Парк Олимпик Лионне» (Лион, Франция).

Удары (в створ): 5 (2) – 11 (5)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 1 – 4.

ИРАК U-23 - УКРАИНА U-23. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 97
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AleksDnipro
Не люблю нити і зраду писати, але це вже пздц якийсь. Вдруге поспіль вилітаємо вже у першому турі. Далі будуть героїчні муки проти Аргентини та Марокко, за фактом, фаворитів групи. Але цього нам не вистачить для виходу із групи. Якщо не вміємо перемагати аутсайдерів, то про вихід із групи і мови не може бути.
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+15
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sirjoga
Очікуваний результат, нашим ще зарано грати з такою зірковою збірною.
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+13
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an52
Далі наша команда може грати суто за олімпійським принципом - головне не перемога, а участь. 
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+13
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axylinam
ротань  исчерпал свой лимит везения на ближайшие 10 лет, из группы шансов выйти очень мало
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+11
KIPR ALECS
Це для них просто дуже слабенький турнір.....треба сили берегти..сезони попереду. Вони що лохі безкоштовно напрягатися
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+10
uausa
Це точно олімпійські ігри? Бо рівень суддівства нижче нашої другої ліги
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+9
nick07
То у що грати потрібно 90+ хвилин, а не 10-15 до забитого
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+9
василь бруховський
Просто наші аси виграли вже після забитого голу. Навіть т.зв. коментатор єхидно п.здякав, як він хоче побачити , що іракці можуть в атаці. Побачив? А під кінець бідолашна кулаки тримав, щоб хоч не програти.
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+7
Андрій Лупак
А чому Ротань цього разу Коноплянку не викликав? Якраз було би гарне завершення кар'єри.
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+6
Olex
Дуже прикра поразка, після якої шансів практично не залишається. Причому після 1-0 уявити те, що ми програємо було майже неможливо. Знову у аутсайдера з нами залетіло усе, а наші, на відміну від дорослої команди з румунами, награли на 2-3 голи, але...
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+6
zhyr
Скільки Ротань ще має провалитись, щоб закинути те діло?))
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+6
suforza1921
Взагалі не розумію, як можна було програти цей матч??? Так, суддя тридвараз... Але. До пропущеного м'яча з висмоктаного з пальця пенальті, була гра, тиск, комбінації, небезпечні моменти. Суперники не могли центр поля перейти... У нашої команди не виявилося характеру, вміння тримати, хай навіть і несправедливий удар. Пропущений гол - і гра раптово розклеїлася. Розчинилися Криськів, Брагару,  Рубчинський, Хлань, Крупський і, зрештою, вся команда. Чому так? Тут питання до тренерського штабу. 
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+5
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Archie1991
Олєньпійська збірна...Ще одна недокоманда мажорів з недотренером, який взагалі випадково їм став, та ще й до збірної дорвався, ладно якби лише Олександрія...Гидко дивитись на український футбол. "Дякуємо" кумівським традиціям від павелка до шевченка, і фізрукам, які єдине що можуть внести це "ееее, мууу, іграйтє...."
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+5
Roman
2 місяці недо-тренер готував збірну до турніру, щоб програти найслабшому супернику. Походу ми вже можемо пакувати валізи, хоча олімпіада офіційно ще навіть не розпочалась. Знову повторюю що зараз немає жодного українського тренера, який може дати результат на великому турнірі, а іноземних федерація не розглядає(ніхто не хоче залишати своїх кумів і друзів жирних тренерських посад).
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+5
D.Lanskoy
Цей матч відрізняється від поразки дорослої збірної від Румунії. Тоді гра була зовсім беззубою і жалюгідною, на ОІ збірна показала гарний футбол в 1 таймі і до 1 голу. Тож тут не бачу, що все втрачено, можна боротися. Біда знову в тому, що у збірної, навіть молодіжної, тільки 2 форварда, і нема ким особливо підсилювати, коли треба. 
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
Макс Максов
Наші як завжди, самі собі придумали проблеми!
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+5
232121
Для нашого фізрука не важливо результат, головне приймати участь.... Після того, як клуби не відпустили наших,, зірочок'', шансів не має.... У нас тупо не має кому грати.... ⚽⚽⚽
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+4
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Людмила Павловська
І футбол був , і просрали. Нема слів . Доля дає людям шанс, но толку мало. Стидно.
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+4
Dimaryz81
Неприятно. Неприятно и отношение клубов к Олимпиаде. Как будто проходной турнир межсезонья. Неприятно и то какой футбол мы показали. Проиграли аутсайдеру Олимпиады. Просто они хотели. А мы видимо нет. После нас следующая кто получил бы путевку на Олимпиаду была бы Грузия. Уверен они бы сражались бы за свою страну. А мы только обсыраемся.
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+4
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ТвояМамка
Браво, Русик!
Потужно обосрался)
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+4
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