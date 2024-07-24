Фиаско для истории. Украина U-23 проиграла дебютный матч на ОИ Ираку

Футбол является неотъемлемой составляющей Олимпийских игр уже немалое количество лет. Украинские ценители большой игры об этом хорошо знали, но так, чтобы на себе почувствовать, как это, когда представители твоей страны защищают ее честь на турнире такого уровня, то нет, такого в нашей истории еще не было. Именно поэтому команда, преимущественно, в составе юношей в возрасте до 23 лет под руководством Руслана Ротаня в этот день не просто проводила свой первый официальный матч, но и начала писать полностью новую страницу в истории спортивных достижений нашей страны.

Соперникам из Ирака в этом плане повезло приобщиться к торжественному для нас моменту, однако противостояние на поле «Стад Олимпик Лионне» от этого менее ожесточенным точно не становилось. Потому что соперникам все же надо было еще и компенсировать разницу в классе исполнителей, о которой перед началом игры не говорил разве что ленивый, даже со стороны представителей оппонентов.

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Делать это команда Радхи Шенайшила планировала за счет организации действий в защите и быстрых контратак. И если второй компонент в стартовые 45 минут нас сильно беспокоил, то сопротивления у владений Ирака мы как-то и не чувствовали. Особенно на флангах, где просто хозяйничали Брагару, Хлань и Крупский с Мартынюком у них позади второй волной атак. Оставалось только забивать то, что создавали эти исполнители.

А вот с этим у нас возникли проблемы. Тот же Хлань посреди тайма должен был более успешно замыкать прострел от Брагару, но промахнулся по пустым воротам с близкого расстояния. Ударам фланговых защитников тем временем просто не везло идти немного в сторону от вратаря соперников. Тогда как при такой игре даже никто и не заметил, как на поле потерялся наш нападающий Сикан.

Getty Images/Global Images Ukraine

Просто было предчувствие забитого мяча и «сине-желтые» дошли до него в перерыве, когда Рубчинский вторым темпом добил отскок от очередного спасения голкипером Ирака собственной команды. Праздновала вся страна, потому что момент был действительно исторический.

Однако он не запомнится надолго, потому что дальнейшие события на футбольном поле эти положительные эмоции свели на нет. Украина пыталась не уступать пространством и контролем над мячом, но все же дала соперникам право атаковать в ответ на пропущенный и зря это сделала. На ровном месте уже через мгновение форвард Хуссейн дорисовал толчок в спину от Таловерова в центре штрафной во время подачи с правого фланга.

Getty Images/Global Images Ukraine

А дальше все сделали уровень суданского рефери и наличие механизма VAR у специалиста с недостаточным опытом. Повелись на борьбу, назначили пенальти, а нападающий соперников сравнял счет. Наверное, это не должно было стать для нас такой проблемой, потому что преимущество на мяче никто не отменял, но все же стало.

Через мгновение иракский тренер выпускает на поле джокера Джасима, и тот делает результат для его команды дальним выстрелом уже через четверть часа. У нас такого игрока на скамейке запасных просто не оказалось, поэтому все попытки Ротаня выровнять положение ни к чему не привели. Возможно, какие-то выводы мы увидим в следующей игре 27 июля против Марокко.

Олимпийские игры-2024. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Ирак U-23 – Украина U-23 - 2:1

Голы: Хуссейн, 57 (пен.), Джасим, 75 – Рубчинский, 53

Предупреждения: Амер, 52, Х. Хасан, 90+13 – Крыськив, 26, Таловеров, 56, Брагару, 57

Ирак U-23: Х. Хасан – А. Хасан, Амер, Тахсин, Али (Джасим, 58), Саадоон – Ю. Амин (Саад, 79), К. Мохаммед, М. Мохаммед (Н. Мохаммед, 59), Баеш – Хуссейн (Аль-Имам, 90+12).

Украина U-23: Фесюн – Мартынюк, Батагов, Таловеров (Салюк, 72), Крупский – Михайленко (Федор, 73), Рубчинский, Крыськив (Очеретько, 80) – Брагару (Сыч, 73), Сикан (Краснопир, 80), Хлань.

Арбитр: Махмуд Исмаил (Судан).

Стадион: «Парк Олимпик Лионне» (Лион, Франция).

Удары (в створ): 5 (2) – 11 (5)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 1 – 4.

ИРАК U-23 - УКРАИНА U-23. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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