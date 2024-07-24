В среду, 24-го июля, состоится поединок 1-го тура группового этапа Олимпийских игр-2024 в рамках группы B, в котором сразятся Ирак U-23 и Украина U-23. Матч пройдет в Лионе (Франция), на поле стадиона «Парк Олимпик Лионне», начало в 20:00.

Украина впервые будет представлена в футбольной программе Олимпийских игр, и это уже достаточный повод для того, чтобы отметить это событие. Не все клубы согласились отпустить своих исполнителей в команду Руслана Ротаня, но ее задачи от этого не меняются – нужно выходить из группы, но с соперниками уровня Марокко и Аргентины права на ошибку нет. Как и в игре против представителей Ирака, которая станет первой официальной в истории нашей команды этой возрастной категории.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Ирак U-23 – Украина U-23, за которой можно следить в украинской версии сайта.