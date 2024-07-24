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Олимпийский футбольный турнир
Ирак U23
24.07.2024 20:00 – FT 2 : 1
УКРАИНА U23
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Футбол
24 июля 2024, 21:10 | Обновлено 24 июля 2024, 22:10
3287
1

Ирак U-23 – Украина U-23 – 2:1. Неудача на старте ОИ. Видео голов и обзор

Смотритв видеоообзор поединка 1-го тура ОИ во французском Лионе

24 июля 2024, 21:10 | Обновлено 24 июля 2024, 22:10
3287
1
Ирак U-23 – Украина U-23 – 2:1. Неудача на старте ОИ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23

Ирак U-23 – Украина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Ali Jasim (Ирак U23).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Ayman Hussein (Ирак U23).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (УКРАИНА U23).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Михайло Думич
Відео 1-го голу: https://youtube.com/shorts/hygBnZmk7_Q?si=TS5I9V_nBbyQTGvV
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