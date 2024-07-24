В среду, 24 июля, в Лионе на стадионе «Стад Олимпик Лионне» состоится матч первого тура группового этапа футбольного турнира в рамках Олимпийских игр-2024 в рамках квартета B, в котором сыграют сборные Ирака и Украины в категории U-23. Стартовый свисток суданского рефери Махмуда Исмаила прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Ирак U-23



Не только лишь Украина будет дебютировать на Олимпийских играх на этот раз. Еще один участник нашей группы ранее никогда не достигал подобной высоты. И это неудивительно – о футбольных подвигах Ирака европейский болельщик, наверное, и вовсе забыл, когда слышал последний раз, но в текущем поколении этой возрастной группы юноши сделали прорыв. Кубок Азии-2024 завершился для Ирака победой в матче против Индонезии, благодаря чему команда Радхи Шенаишила и сумела попасть в Париж.

Наверняка, олимпийскую сборную Ирака можно считать тем самым соперником, на которого никто не рискнет поставить, но неприятности он доставить может точно. Тут нет звезд всемирной величины, да и в Европе на высоком уровне никто не играет. Максимум – представитель юношеской команды нидерландской «Роды» до 18 лет центральный защитник Роман Дулаши или 20-летний левый вингер Блнд Хассан из «Де Графсхапа», однако есть сомнения, что и эти клубы своим упоминанием вызовут у кого восторг.

Внимание привлекает лишь несколько игроков команды Шенаишила – по одному в каждой из линий. Вратарь Хуссейн Хасан, защитник Заид Тахсин, полузащитник Мунтадхер Мохаммед и нападающий Али Джасим. Последний – надежда нации в категории U-20, поэтому к нему будет приковано особое внимание.

Украина U-23



Очевидно, что у Украины в этом плане возможности все-таки будут богаче. Но историю команды в этой возрастной категории мы только начинаем писать с чистого листа. Руслан Ротань пригласил в свой коллектив защитника Максима Таловерова, который немного выбивается со своим недавним 24 днем рождения из остальной группы футболистов, а больше на ветеранов мы ставку решили не делать. Точнее, их просто не отпустили клубы по очевидным причинам – скоро начинает новый сезон.

Правильный ли это был поступок по отношению к представительству нашей страны на таком турнире – скоро узнаем. Сейчас же говорить стоит только о готовности к соревнованиям тех, кто был в обойме. И тут выбор, надо признать, достаточно неплохой и широкий, а также затрагивает не только привычные «Шахтер» и «Динамо», но и «Рух», «Колос» и даже польскую «Лехию» в лице Максима Хланя. И, естественно, «Александрию» – не мог же наш наставник во время работы в клубе упустить потенциальных звезд.

Украина готовилась к Играм-2024 в режиме, который вполне можно назвать секретным. Вничью завершились матчи что против одногодок из Парагвая (2:2), что против Египта (1:1). А что там происходило непосредственно на поле – оставалось лишь догадываться по осторожным комментариям после самих поединков. Наверное, эта закрытость станет фирменной фишкой Ротаня в тренерской карьере. Но спрашивать будут все равно исключительно по итогам выступлений во Франции. И победа в первой игре в группе с Аргентиной и Марокко будет единственным правильным вариантом начала выступлений.

Кирилл Фесюн, Арсений Батагов, Максим Брагару, Максим Таловеров, Алексей Сыч, Илья Крупский, Валентин Рубчинский, Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Дмитрий Крыськив, Даниил Сикан и прочие – есть ли смысл перечислять наш состав для тех болельщиков, которые пристально наблюдают за делами в УПЛ? Тут собрались игроки основных составов своих клубов, и этим мы и отличаемся от многих команд на турнире – у нас не слегка подросшая «молодежная» сборная, а уже скорее «резервная основная». Осталось узнать ее потенциал.

История встреч



Футбольные пути Ирака и Украины ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет суданец Махмуд Исмаил, который на своем счету имеет 3 матча в финальной части Кубка африканских наций, 13 матчей Кубка конфедераций КАФ и 10 матчей Лиги чемпионов КАФ. Боковыми рефери станут Элвис Нупуэ (Камерун) и Либан Ахмед (Джибути), а резервным арбитром отработает Шамира Набадда из Уганды. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Иваном Бебеком (Хорватия), которому будет помогать Кейт Ячевич (Австралия). У Исмаила нет опыта проведения матча с участием представителей обеих стран.

Ориентировочные составы



Ирак U-23: Х. Хасан – Макнзи, Аль-Иман, Тахсин, Саадоон – Аль-Мухтар, М. Мохаммед – Б. Хассан, Джасим, Н. Мохаммед – Аль-Хамави.

Украина U-23: Фесюн – Крупский, Салюк, Таловеров, Мартынюк – Крыськив, Михайленко, Рубчинский – Брагару, Сикан, Хлань.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в этой игре наша олимпийская сборная обеспечит себе уверенный старт. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют: нет.

24 июля, среда