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Футбол
25 июля 2024, 00:30 | Обновлено 25 июля 2024, 00:38
798
4

РОТАНЬ: «Надо было побеждать. Детские ошибки привели к такому результату»

Наставник сборной Украины U-23 прокомментировал матч с Ираком U-23

25 июля 2024, 00:30 | Обновлено 25 июля 2024, 00:38
798
4
РОТАНЬ: «Надо было побеждать. Детские ошибки привели к такому результату»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Наставник сборной Украины U-23 Руслан Ротань прокомментировал матч 1-го тура футбольного турнира Олимпийских игр 2024 с Ираком U-23 (1:2):

– Здесь мало что комментировать. Это полностью был наш матч, где мы должны были побеждать. Все было в наших руках. Мы забили первый, нужный нам мяч. Я считаю, что детские ошибки привели к такому результату. Меня больше смутило то, что мы после пропущенного гола стали другими. Это самое большое разочарование сегодня.

На установке мы делали акцент на том, что после ошибок мы должны становиться злее и достигать своего результата. Тем более время на исправление было. Но это опыт. На таких турнирах нужно иметь холодные головы, чего сегодня нашей команде не хватило. А что касается качества игры, как мы хотели победить, мне понравилась команда.

– Не могу не спросить о судействе. Есть много сейчас обсуждений. Как вы прокомментируете работу арбитра?

– Как ее можно комментировать?

– Ну, в моменте с пенальти.

– Вы же понимаете, я болельщик нашей команды. Я могу сказать, что его там близко не было, но это судьи. У них еще VAR есть. Здесь, наверное, больше наших игроков касается. Зачем давать повод? Повод был совсем не нужен. Тем более, игра была полностью нашей.

– Поздравили Валентина Рубчинского с голом? Это все-таки историческое событие.

– Да, это историческое событие, но ребята измучены, они понимают, что мы отдали победный матч. Но они понимают, что если на следующие две игры мы выйдем с таким настроением, то придет и везение.

– Не могу не спросить о вашей известной белой рубашке, которая принесла нам успех на Евро-2023, когда сборная завоевала путевку на Олимпиаду.

– Это не она. Обращать внимание на такие моменты – это не наше. Нам нужно думать, как улучшать игру. Что касается сегодняшнего матча, то я хотел бы ребят поздравить с хорошей игрой. Но не всегда лучший побеждает. Это тот день, когда мы должны сделать анализ ошибок, и это должно пойти в плюс.

– Как вам вообще атмосфера на Олимпиаде?

– Она чем-то напоминает чемпионат мира. Не знаю, как вам это объяснить, но все мероприятия, все предматчевые моменты больше похожи на чемпионат мира. Это не Евро.

– Похоже, что Марокко – это более сильный соперник.

– Да конечно. Мы понимаем силу этого соперника. Я ребятам сказал, что жалеть нас, жалеть их никто не будет. Мы сегодня были сильнее, но не всегда побеждает сильнейший. Дальше будет сложнее. Возможно, там, где сложнее, нам всегда улыбается удача. Потому мы будем работать. Главное, чтобы мы сделали правильные выводы.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: Трибуна
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Комментарии 4
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roman_kros
Банально днищенський склад, наші гранди повели себе як гниди. На таку подію могли б і відпусти футболістів основи хто по віку підходить, але ж ні....
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+2
kievgreen
кто-то может объяснить, что такое "вертикальный пас?"  Что касается участия игрокоа ДК, то играть должны те, кто завоевал путевку на ОИ. Насчет "детских ошибок" :  мужикам по 23 года - смешно.
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0
Richard Lewis
"Вертикаль збірних" у дії
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0
Sosiсвисток
Як гадаєте, чому лайно динамо не відпустило Волошина, Ваната та Бражка на олімпіаду? Все одно цей слабкий партизан(рівень Вереса U19) треба було другим складом перемогати. Ну з Рейнджерсом у динамо шансів немає!
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-1
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