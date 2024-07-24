ВИДЕО. Рубчинский ударом на добивании вывел Украину вперед в игре ОИ-2024

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

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Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Украинцы вышли вперед на 53-й минуте. Валентин Рубчинский удачно сыграл на добивании.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23

ГОЛ! 0:1. Валентин Рубчинский, 53 мин.