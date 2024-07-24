Футбол24 июля 2024, 21:17 | Обновлено 24 июля 2024, 21:29
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ВИДЕО. Рубчинский ударом на добивании вывел Украину вперед в игре ОИ-2024
Украинцы вышли вперед на 53-й минуте в игре с Ираком U-23
24 июля 2024, 21:17 | Обновлено 24 июля 2024, 21:29
186
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24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
Украинцы вышли вперед на 53-й минуте. Валентин Рубчинский удачно сыграл на добивании.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23
ГОЛ! 0:1. Валентин Рубчинский, 53 мин.
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