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Футбол
24 июля 2024, 21:17 | Обновлено 24 июля 2024, 21:29
186
0

ВИДЕО. Рубчинский ударом на добивании вывел Украину вперед в игре ОИ-2024

Украинцы вышли вперед на 53-й минуте в игре с Ираком U-23

24 июля 2024, 21:17 | Обновлено 24 июля 2024, 21:29
186
0
ВИДЕО. Рубчинский ударом на добивании вывел Украину вперед в игре ОИ-2024
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Украинцы вышли вперед на 53-й минуте. Валентин Рубчинский удачно сыграл на добивании.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23

ГОЛ! 0:1. Валентин Рубчинский, 53 мин.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 видео голов и обзор сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина Валентин Рубчинский
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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