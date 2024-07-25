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Олимпийские игры
25 июля 2024, 22:14 | Обновлено 25 июля 2024, 22:19
957
0

ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024

Флаг Украины будут нести призеры ОИ Элина Свитолина и Михаил Романчук

25 июля 2024, 22:14 | Обновлено 25 июля 2024, 22:19
957
0
ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024
НОК. Элина Свитолина и Михаил Романчук

Определены знаменосцы сборной команды Украины на открытии Олимпийских игр 2024 в Париже.

26 июля во французском Париже состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХІІІ Олимпиады.

Флаг Украины будут нести призеры предыдущих Олимпийских игр в Токио: теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 начнется 26 июля в 20:00 по киевскому времени.

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Олимпийские игры 2024 церемония открытия Элина Свитолина Михаил Романчук флаг Украины теннис на Олимпиаде плавание
Николай Степанюк Источник: НОК Украины
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