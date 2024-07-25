ОФИЦИАЛЬНО. Названы знаменосцы Украины на церемонии открытия Олимпиады 2024

Определены знаменосцы сборной команды Украины на открытии Олимпийских игр 2024 в Париже.

26 июля во французском Париже состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХІІІ Олимпиады.

Флаг Украины будут нести призеры предыдущих Олимпийских игр в Токио: теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 начнется 26 июля в 20:00 по киевскому времени.