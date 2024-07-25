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Теннис
25 июля 2024, 14:04 | Обновлено 25 июля 2024, 19:39
6792
10

Стало известно, кто будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады-2024

Элина Свитолина станет знаменосцем в Париже

25 июля 2024, 14:04 | Обновлено 25 июля 2024, 19:39
6792
10
Стало известно, кто будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

26 июля в олимпийском Париже состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХIII Олимпиады, на которой флаг Украины понесет титулованная теннисистка Элина Свитолина.

Церемония открытия Игр-2024 начнется в 20:30 по Киеву.

Свитолина – первая и пока единственная теннисистка, которая выиграла для Украины медаль на Олимпийских играх в этом виде спорта (бронза в одиночном разряде в Токио-2020).

Отметим, что украинскими знаменосцами на Олимпиаде в Токио были Елена Костевич и Богдан Никишин.

Ранее украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 флаг Украины теннис на Олимпиаде церемония открытия
Владимир Клепач Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 10
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Vlad Holl
Світоліна - українка, поважна людина і вона заслуговує на цю честь .
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+2
shakhtarforewer
А хіба сестри Бондаренко не брали золото в парі?
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+1
zelc006
Харків  - першая столиця!
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-2
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Vangallerr
Вона не заслуговує на таку честь. Позорисько а не спортсменка. Завжди відкошувала грати за збірну України на кубку Девіса - в командних змаганнях, посилаючись на травми. Бо там маленькі призові. А в індивідуальних завжди виступала бо призові там високі. Для них вона в формі і травм немає. Магучих чи Верняєв мали б нести прапор. Гидко навіть дивитись на Світоліну яка зараз так включила свій фальшивий патріотизм і хайпує по повній
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-6
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