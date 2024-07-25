Стало известно, кто будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады-2024

26 июля в олимпийском Париже состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХIII Олимпиады, на которой флаг Украины понесет титулованная теннисистка Элина Свитолина.

Церемония открытия Игр-2024 начнется в 20:30 по Киеву.

Свитолина – первая и пока единственная теннисистка, которая выиграла для Украины медаль на Олимпийских играх в этом виде спорта (бронза в одиночном разряде в Токио-2020).

Отметим, что украинскими знаменосцами на Олимпиаде в Токио были Елена Костевич и Богдан Никишин.

Ранее украинские теннисистки узнали первых соперниц на Олимпиаде в Париже.