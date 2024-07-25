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Испания
25 июля 2024, 22:52 | Обновлено 25 июля 2024, 22:58
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0

Все зависит от Довбика. Звездный аргентинец может переехать в Ла Лигу

Хулиан Альварес хотел бы покинуть «Ман Сити» в это трансферное окно

25 июля 2024, 22:52 | Обновлено 25 июля 2024, 22:58
1020
0
Все зависит от Довбика. Звездный аргентинец может переехать в Ла Лигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Звездный аргентинский нападающий Хулиан Альварес готов покинуть «Манчестер Сити» в это трансферное окно.

Как сообщает английское издание The Athletic, аргентинский нападающий хочет получать больше игрового времени. Он и его семья хотели бы сменить место проживания на более теплый климат.

Над трансфером 24-летнего игрока размышляет мадридский «Атлетико», однако лишь в качестве альтернативы Артему Довбику. Также «матрасников» не устраивают финансовые запросы «горожан» – англичане хотят получить за трансфер аргентинца 60+17 млн фунтов.

В АПЛ сезона 23/24 Альварес провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. На портале Transfermarkt игрока оценивают в 90 миллионов евро.

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Алексей Тиньков Источник: New York Times
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