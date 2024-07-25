Все зависит от Довбика. Звездный аргентинец может переехать в Ла Лигу

Звездный аргентинский нападающий Хулиан Альварес готов покинуть «Манчестер Сити» в это трансферное окно.

Как сообщает английское издание The Athletic, аргентинский нападающий хочет получать больше игрового времени. Он и его семья хотели бы сменить место проживания на более теплый климат.



Над трансфером 24-летнего игрока размышляет мадридский «Атлетико», однако лишь в качестве альтернативы Артему Довбику. Также «матрасников» не устраивают финансовые запросы «горожан» – англичане хотят получить за трансфер аргентинца 60+17 млн фунтов.



В АПЛ сезона 23/24 Альварес провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. На портале Transfermarkt игрока оценивают в 90 миллионов евро.