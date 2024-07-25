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  4. Рома или Атлетико? Авторитетный инсайдер раскрыл, куда хочет перейти Довбик
Испания
25 июля 2024, 22:45 | Обновлено 25 июля 2024, 22:53
1742
3

Рома или Атлетико? Авторитетный инсайдер раскрыл, куда хочет перейти Довбик

Джанлука Ди Марцио сообщает, что украинец из Жироны склоняется к варианту с римлянами

25 июля 2024, 22:45 | Обновлено 25 июля 2024, 22:53
1742
3
Рома или Атлетико? Авторитетный инсайдер раскрыл, куда хочет перейти Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик предпочитает вариант с трансфером в римскую «Рому», а не в мадридский «Атлетико».

Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Источник отмечает, что агенты украинца 25 июля были в столице Италии и провели встречу с руководством «волков».

Кроме того, Ди Марцио уточняет информацию от Маттео Моретто о предложении «Ромы» «Жироне» в 30 миллионов евро + бонусы – римляне готовы отдать 30-32 миллиона евро фиксированной суммы, чтобы с учетом бонусов она составила 34 миллиона.

Ранее был информация, что жиронцы согласились продать Довбика в «Атлетико» Мадрид за €40 млн, однако столичный гранд Испании не сумел договориться с Артемом об условиях личного контракта.

В сезоне 2023/24 Довбик оформил 25 голов и отдал 10 ассистов в 41 матчах за «Жирону» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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Джанлука Ди Марцио Артем Довбик Атлетико Мадрид Рома Рим Жирона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Агарков Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 3
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barca_messi
Рома? Грати в ЛК? такий собі варіант.
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+1
Vovan78
Та задовбали вже з цими новинами про Довбика. Да провів гарний сезон у Жироні, але повністю провалив Євро. Не факт того, що перейшовши в інший клуб він зможе продемонструвати той рівень гри який був у минулому сезоні. В Жироні команда гра на нього і він забивав, а Атлетіко і Рома зовсім інші клуби за статусом ніж Жирона. Згадайте Шеву який був зіркою Мілана і збірної, а потрапивши в Челсі загубився геть на полі. Тому мабуть краще залишитись ще на сезон в Жироні, а там видно буде, що робити, при класному сезоні ціна ще вище підніметься, а при не найкращій грі всерівно лавку не грітиме як в Атлетіко чи Ромі.
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-1
Saar
Красава!😆😆😆 Підтримую, в Рим!
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-1
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