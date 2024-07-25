Рома или Атлетико? Авторитетный инсайдер раскрыл, куда хочет перейти Довбик

27-летний украинский форвард каталонской «Жироны» Артем Довбик предпочитает вариант с трансфером в римскую «Рому», а не в мадридский «Атлетико».

Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Источник отмечает, что агенты украинца 25 июля были в столице Италии и провели встречу с руководством «волков».

Кроме того, Ди Марцио уточняет информацию от Маттео Моретто о предложении «Ромы» «Жироне» в 30 миллионов евро + бонусы – римляне готовы отдать 30-32 миллиона евро фиксированной суммы, чтобы с учетом бонусов она составила 34 миллиона.

Ранее был информация, что жиронцы согласились продать Довбика в «Атлетико» Мадрид за €40 млн, однако столичный гранд Испании не сумел договориться с Артемом об условиях личного контракта.

В сезоне 2023/24 Довбик оформил 25 голов и отдал 10 ассистов в 41 матчах за «Жирону» во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.