В Атлетико отреагировали на риск потерять Довбика в борьбе с Ромой
В клубе сохраняют спокойствие
По информации Marca, руководство «Атлетико» сохраняет спокойствие, несмотря на интерес к форварду «Жироны» Артему Довбику со стороны римской «Ромы».
В клубе признают, что еще не до конца договорились с игроком об условиях контракта, но не сомневаются, что в итоге все решится в пользу мадридской команды, а итальянскому клубу не удастся перехватить игрока сборной Украины.
Тренера Диего Симеоне убедили, что совсем скоро в команде будет новый нападающий после того, как мадридцы остались без Альваро Мораты и Мемфиса Депая.
Между «Атлетико» и «Жироной» трансфер за 40 миллионов евро полностью согласован, клубы ждут решение Довбика.
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