В Атлетико отреагировали на риск потерять Довбика в борьбе с Ромой

По информации Marca, руководство «Атлетико» сохраняет спокойствие, несмотря на интерес к форварду «Жироны» Артему Довбику со стороны римской «Ромы».

В клубе признают, что еще не до конца договорились с игроком об условиях контракта, но не сомневаются, что в итоге все решится в пользу мадридской команды, а итальянскому клубу не удастся перехватить игрока сборной Украины.

Тренера Диего Симеоне убедили, что совсем скоро в команде будет новый нападающий после того, как мадридцы остались без Альваро Мораты и Мемфиса Депая.

Между «Атлетико» и «Жироной» трансфер за 40 миллионов евро полностью согласован, клубы ждут решение Довбика.