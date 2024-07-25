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Испания
25 июля 2024, 21:30 | Обновлено 25 июля 2024, 21:58
2594
1

В Атлетико отреагировали на риск потерять Довбика в борьбе с Ромой

В клубе сохраняют спокойствие

25 июля 2024, 21:30 | Обновлено 25 июля 2024, 21:58
2594
1
В Атлетико отреагировали на риск потерять Довбика в борьбе с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации Marca, руководство «Атлетико» сохраняет спокойствие, несмотря на интерес к форварду «Жироны» Артему Довбику со стороны римской «Ромы».

В клубе признают, что еще не до конца договорились с игроком об условиях контракта, но не сомневаются, что в итоге все решится в пользу мадридской команды, а итальянскому клубу не удастся перехватить игрока сборной Украины.

Тренера Диего Симеоне убедили, что совсем скоро в команде будет новый нападающий после того, как мадридцы остались без Альваро Мораты и Мемфиса Депая.

Между «Атлетико» и «Жироной» трансфер за 40 миллионов евро полностью согласован, клубы ждут решение Довбика.

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Рома Рим трансферы Жирона чемпионат Италии по футболу Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Атлетико Мадрид
Иван Зинченко Источник: Marca
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Saar
Тільки не це іспанське дно!
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