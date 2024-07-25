Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
Римляне готовы отдать за Артема 30 миллионов евро + бонусы
Римская «Рома» готовит первое предложение каталонской «Жироне» по 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику.
Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, римляне готовы отдать за украинца 30 миллионов евро + бонусы.
Агент Довбика 25 июля прибыл в столицу Италии, чтобы встретиться с руководством «волков».
Что касается «Атлетико», который был в шаге от подписания Артема, сделка находится в режиме ожидания из-за комиссий и некоторых нерешенных вопросов.
В предыдущем сезоне Довбик оформил 25 голов и отдал 10 ассистов в 41 матчах за жиронцев во всех турнирах. Артем также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 забитыми мячами, обойдя ближайшего преследователя Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого было 23 гола.
La Roma está preparando una primera oferta oficial al Girona por Artem Dovbyk ligeramente superior a los 30 millones de euros, bonus incluidos.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2024
El agente del delantero ucraniano ha estado hoy en Roma para reunirse con la directiva.
La situación Atlético-Dovbyk está en… https://t.co/NO3UKB0Wtu
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