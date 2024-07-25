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Испания
25 июля 2024, 21:15 |
4096
0

Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика

Римляне готовы отдать за Артема 30 миллионов евро + бонусы

25 июля 2024, 21:15 |
4096
0
Стало известно, какую сумму Рома готова предложить Жироне за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» готовит первое предложение каталонской «Жироне» по 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, римляне готовы отдать за украинца 30 миллионов евро + бонусы.

Агент Довбика 25 июля прибыл в столицу Италии, чтобы встретиться с руководством «волков».

Что касается «Атлетико», который был в шаге от подписания Артема, сделка находится в режиме ожидания из-за комиссий и некоторых нерешенных вопросов.

В предыдущем сезоне Довбик оформил 25 голов и отдал 10 ассистов в 41 матчах за жиронцев во всех турнирах. Артем также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 забитыми мячами, обойдя ближайшего преследователя Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого было 23 гола.

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Рома Рим Атлетико Мадрид Жирона Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Агарков Источник: X (Twitter)
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