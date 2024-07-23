Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре

Поскольку киевское «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша украинской Премьер-лиги завоевало себе место в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, то официальная часть сезона для команды Александра Шовковского начиналась раньше других. Соответственно, и подготовительные сборы столичного коллектива имели очень сжатые сроки и незначительное количество товарищеских поединков.

Все - ради того, чтобы быть готовыми противостоять сербскому «Партизану» во втором раунде отбора в главный еврокубок. Первая часть дуэли для киевлян проходила в польском городе Люблин, которому выпала возможность принимать матчи высшего сорта и соответствующего уровня напряжения.

Последнему моменту, наверное, даже предоставлялось слишком много внимания перед противостоянием, потому что даже тогда, когда футболисты уже были на поле, о политических аспектах только и было разговоров. А тем временем многие могли и не заметить, что все игровые моменты, которые Шовковский наигрывал на сборах, куда-то исчезли в пользу более опытной группы исполнителей в стартовом составе.

Сербы вышли на игру заряженными - это было заметно сразу, потому что они, как те коршуны, набрасывались на каждый спорный мяч. Немецкий арбитр Кристиан Дингерт вовремя взял игру под контроль, поэтому потенциальной вакханалии «Партизану» устроить так и не удалось, да и киевляне не повелись на провокации, что также было не менее важным фактором.

А чисто в футбольных аспектах вопросов относительно сильнейшего как-то и не возникало. До 20 минуты, когда все неожиданно узнали, что на игре присутствует VAR, который организаторы прятали, как могли, но внезапно он понадобился арбитру, когда тот просматривал эпизод между Караваевым и Калулу на правом фланге штрафной «Динамо». Решение о пенальти было вполне справедливым после того столкновения, а Сальданья ударом в центр ворот открыл счет.

Открыл - и открыл - преимущество все равно сохранялось в пользу украинского коллектива по динамике, поэтому было лишь вопросом времени, когда команда Шовковского наконец разберется со своими попытками завершения. В конце первого тайма «бело-синие» устроили настоящий фурор у чужих ворот, и те 0:1 за каких-то шесть минут превратились в 3:1 с помощью Шапаренко, Бражко и Караваева.

Соответственно и настроение у всех присутствующих изменилось на полностью противоположное. «Динамо» во второй половине матча стоило просто не наделать ошибок сзади, к чему были предпосылки до перерыва. Но команда Шовковского сделала даже больше - пошла и оформила еще и четвертый гол, который значительно снизил уровень напряжения. Сольный проход Кабаева через центральную зону с дальним ударом в левый нижний угол этому очень помог.

Конечно, без приключений даже при таких условиях украинский клуб не обошелся и пропустил на 66 минуте второй гол от Сальданьи, потому что просто небрежно сыграли защитники во время обычной подачи с правого фланга. Появилась даже какая-то интрига в этой дуэли снова. Но ненадолго, потому что Попов и Пихаленок добили оппонентов своими поздними голами. Да и вариантов перед ответным матчем 31 августа явно поубавилось.

Лига чемпионов УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Первый матч.

«Динамо» Киев – «Партизан» - 6:2

Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Волошин, 83, Пихаленок, 90+2 – Сальданья, 22 (пен.), 66

Предупреждения: Бражко, 47 – Сальданья, 1, де Медина, 11, Арриага, 81

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев (Малыш, 46) – Шапаренко (Лонвейк, 87), Бражко (Андриевский, 86), Буяльский (Пихаленок, 46) – Кабаев, Ванат, Ярмоленко (Волошин, 69).

«Партизан»: А. Йованович – Антич, Муякич, Маркович, де Медина (Филипович, 60) – Захид (Натхо, 59), Го (Щекич, 46), Арриага – Калулу (Трифунович, 77), Сальданья, Ксандер (Ибрагим, 60).

Арбитр: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия).

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша).

Удары (в створ): 22 (9) – 4 (4)

Угловые: 6 – 0

Оффсайды: 0 – 1.

ДИНАМО КИЕВ - ПАРТИЗАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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