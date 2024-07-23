23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград. Украинская команда одержала разгромную победу 6:2.

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Матч прошел в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Киевляне пропустили первыми в матче, однако в конце первого тайма перевернули ход поединка, забив трижды. Во втором киевляне отличились еще тремя мячами, сербы забили гол престижа.

За «Динамо» голы забивали Шапаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Попов и Пихаленок. За сербов дубль оформил Салданья.

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Лига чемпионов. Квалификация, 2-й раунд, 23 июля

Динамо – Партизан – 6:2

Голы: Шапаренко, 41, Бражко, 42, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихаленок, 90+2 - Салданья 21 (пен).

ГОЛ! Шапаренко, 41 мин, 1:1

ГОЛ! Бражко, 42 мин, 2:1



ГОЛ! Караваев, 45+1 мин, 3:1

ГОЛ! Кабаев, 55 мин, 4:1

ГОЛ! Попов, 55 мин, 5:2

ГОЛ! Пихаленок, 90+2 мин, 6:2