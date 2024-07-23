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Лига чемпионов Квалификация
Динамо Киев
23.07.2024 21:00 – FT 6 : 2
Партизан Б
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
23 июля 2024, 23:25 | Обновлено 23 июля 2024, 23:26
8433
14

Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча квалификации ЛЧ

23 июля 2024, 23:25 | Обновлено 23 июля 2024, 23:26
8433
14
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
ФК Динамо

23 июля состоялся первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград. Украинская команда одержала разгромную победу 6:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч прошел в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Киевляне пропустили первыми в матче, однако в конце первого тайма перевернули ход поединка, забив трижды. Во втором киевляне отличились еще тремя мячами, сербы забили гол престижа.

За «Динамо» голы забивали Шапаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Попов и Пихаленок. За сербов дубль оформил Салданья.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов. Квалификация, 2-й раунд, 23 июля

Динамо – Партизан – 6:2
Голы: Шапаренко, 41, Бражко, 42, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихаленок, 90+2 - Салданья 21 (пен).

ГОЛ! Шапаренко, 41 мин, 1:1

ГОЛ! Бражко, 42 мин, 2:1


ГОЛ! Караваев, 45+1 мин, 3:1

ГОЛ! Кабаев, 55 мин, 4:1

ГОЛ! Попов, 55 мин, 5:2

ГОЛ! Пихаленок, 90+2 мин, 6:2

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Динамо Киев).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Попов (Динамо Киев).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Сальданья (Партизан Б).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Сальданья (Партизан Б).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 14
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Mishka_Tayson
Вперше за багато років за грою киян було приємно спостерігати. Нарешті!
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+5
NikoKam1969
Динамо сьогодні порадувало. Молодці. Так тримати!
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+3
stalevar1250
Котлета по Киевски!! 😂 😂 
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0
nivavn
Виженіть бУяльського, бо буде біда!!! ходе по полю, якесь зашугане, вкоїть якусь х..ню і кліпає оченятами, як цуценя, щоб його погладили...
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-3
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_Quantum19_
Sport.ua, не соромно? По-київськи, значить, а не по-українськи. От нехай одні лише кияни і вболівають за своє Динамо у матчі-відповіді.😡😡😡😡😡😡
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-8
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