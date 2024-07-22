23 июля в 21.00 по киевскому времени вице-чемпионы Украины в Люблине сыграют против сербского «Партизана» первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Динамо

К старту нового сезона, а конкретно – к матчам еврокубков – подопечные Александра Шовковского готовились в довольно напряженном режиме. Напряженном, в первую очередь, из-за весьма раннего дебюта «бело-синих» в новом сезоне.

К тому же нужно учитывать и факт Евро-2024, на который были делегированы ведущие футболисты киевской команды, из-за чего им потом пришлось втягиваться в подготовительную работу своих одноклубников.

Особо нужно акцентировать внимание и на том, что к новому сезону «Динамо» впервые полноценно готовилось под руководством главного тренера Александра Шовковского.

Особенностью трансферного лета-2024 для «Динамо» является то, что оно впервые за несколько лет было по-настоящему активным. И в этой связи нужно вести речь не только о футболистах, которые возвращались в клуб из аренд или наоборот – уходили в аренды. Нынешним летом «Динамо» «полноценно» подписывало новых игроков. В частности, в Киев перебрались два экс-игрока «Днепра-1» – Пихаленок и Рубчинский, а также Брагару из «Черноморца». Появились и еще два легионера – грузин Пейкришвили и колумбиец Себальос. Из существенных потерь «Динамо» можно отметить, разве что, уход Сироты в аренду в «Маккаби» (Хайфа).

Первый летний спарринг «бело-синие» провели против «Ингульца». Еще в Украине. И выиграли 4:0. Затем команда готовилась в Австрии. Там «бело-синие» провели пять контрольных спаррингов.

Среди соперников – опытные и именитые оппоненты. С немецкими «Шальке» и «Падерборном» динамовцы расписали ничьи: 2:2 и 0:0 соответственно. Одну из лучших команд Дании – «Брондбю» – киевляне разгромили со счетом 4:0. Завершилась победой украинской команды и встреча против одного из лучших коллективов Южной Африки – «Мамелоди Сандаунз»: 1:0. Лишь в одном матче «Динамо» уступило – немецкому «Униону» – 2:3.

Матч против берлинской команды стал последним для «бело-синих» перед официальным стартом сезона – игрой против «Партизана».

20 июля динамовская делегация отбыла из Австрии в Польшу (в Люблин).

Нужно отметить, что игра в Люблине состоится без присутствия гостевых фанов. Впрочем, и ответная игра, 31 июля, тоже пройдет без гостевых болельщиков. Такое решение клубы приняли совместно, учитывая пророссийские настроения у сербских болельщиков и желание избежать конфликтов между фанами как на стадионе, так и за его пределами.

К тому же, из-за того, что «Партизан» получил одноматчевый бан от УЕФА за расизм, его домашний поединок против «Динамо» пройдет вообще при пустых трибунах.

Партизан

Белградцы накануне матча против «Динамо» уже успели стартовать в чемпионате Сербии. В дебютном поединке нового сезона «Партизан» на выезде победил «Напредак» – 1:0. Единственный мяч на третьей компенсированной минуте ко времени второго тайма забил Салданья.

Перед игрой наставник белградцев Станоевич заявлял, что к этому поединку его команда должна быть готова на сто процентов, и даже больше. Хотя, если судить строго по игре, то готовность «Партизана» очень сложно назвать идеальной. Команда смотрелась очень серой, и лишь после того, как у оппонента был удален игрок, начала что-то показывать в атаке. Гол, который забил Салданья – то единственный удар в створ ворот во втором тайме от игроков «Партизана».

Собственно, этого бразильского форварда называют главной звездой нынешнего «Партизана». В минувшем чемпионате Сербии он стал лучшим бомбардиром. На его счету – 17 точных ударов.

А вот других своих лидеров «Партизан» нынешним летом распродал. Баждар ушел в «Сарагосу», Илич – в «Болонью», Белич – в АЗ, а Стойкович – в «Дебрецен».

Перед началом нынешнего сезона «Партизан» возглавил Александар Станоевич, который до этого работал в турецком «Коньяспоре».

Именно под руководством Станоевича «Партизан» нынешним летом провел несколько товарищеских матчей против рашистских клубов. И это тот самый Станоевич, который сказал, что уровень киевского «Динамо» соответствует уровню «Динамо» из столицы кацапстана.

История противостояний

Соперники пересекались ранее в групповом турнире Лиги Европы. Было это в сезоне 2017/2018. Тогда оба поединка выиграли динамовцы.

В Белграде «бело-синие» одержали минимальную победу 3:2. Причем, что показательно, после первого тайма киевляне проигрывали 0:2, однако во второй половине встречи сумели переломить игру. Два мяча на счету Жуниора Мораеса, один – у Буяльского.

А вот ответная встреча в Киеве прошла полностью под диктовку хозяев. Украинская команда выиграла 4:1. Снова блистал Мораес: на его счету хет-трик. Еще один мяч авторства Морозюка.

Прогноз

Тренер «Динамо» Сергей Федоров заявил, что перед «Динамо» стоит четкая задача – пройти «Партизан». Мол, соперник – «сильный и неудобный», отличается «характером и неуступчивостью», но «бело-синие» должны брать свое.

Если говорить объективно, то с Федоровым сложно не согласиться. Нынешний «Партизан» не является непреодолимым препятствием. Даже с учетом того, что динамовцам пришлось в определенной степени форсировать подготовку к старту в еврокубках.

Белградцы распродали своих лучших исполнителей, а нынешнему поколению еще нужно сыграться. Еще нужно найти свой стиль и нынешнему наставнику партизан Станоевичу. Да, нервы потрепать «Партизан» может. Но не более того. Поэтому предположим, что «Динамо» добудет уверенную победу с разницей в два мяча.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Малыш, Тымчик, Пихаленок, Бражко, Кабаев, Буяльский, Шапаренко, Ванат

«Партизан»: Йованович, Антич, Муякич, Маркович, Джурджевич, Арриага, Шчекич, Калулу, Чжун, Трифунович, Салданья.

23 июля, вторник