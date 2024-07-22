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Динамо Киев
23.07.2024 21:00 - : -
Партизан Б
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Лига чемпионов
22 июля 2024, 22:30 |
177
0

Динамо Киев – Партизан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

22 июля 2024, 22:30 |
177
0
Динамо Киев – Партизан. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 23-го июля, состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся «Динамо» Киев и сербский «Партизан». Матч пройдет в Люблине (Польша), на поле стадиона «Арена Люблин», начало в 21:00.

Украина открывает для себя еврокубковый сезон матчем второй по силе команды по итогам минувшего сезона. «Динамо» провело относительно непродолжительную подготовку, в то время как принципиальные сербские соперники уже даже успели начать выступления в новом розыгрыше национального первенства. Скажется ли это непосредственно на поле?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Партизан», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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