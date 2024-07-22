Динамо Киев – Партизан. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА
Во вторник, 23-го июля, состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся «Динамо» Киев и сербский «Партизан». Матч пройдет в Люблине (Польша), на поле стадиона «Арена Люблин», начало в 21:00.
Украина открывает для себя еврокубковый сезон матчем второй по силе команды по итогам минувшего сезона. «Динамо» провело относительно непродолжительную подготовку, в то время как принципиальные сербские соперники уже даже успели начать выступления в новом розыгрыше национального первенства. Скажется ли это непосредственно на поле?
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Партизан», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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