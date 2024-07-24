Лига чемпионов. ПАОК с Тайсоном одержал домашнюю победу в квалификации Q2
Первая встреча между командами Целе и Слован завершилась вничью
Вечером 24 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25 в трех парах.
Лудогорец и ПАОК одержали домашние победы, обеспечив себе гандикап перед ответным поединком.
За ПАОК весь матч против Бораца (3:2) провел экс-игрок Шахтера Тайсон, а экс-динамовец Томаш Кендзера остался в резерве.
Первая встреча между командами Целе и Слован Братислава завершилась вничью (1:1)
Ответные поединки запланированы на 30/31 июля.
Лига чемпионов 2024/25
2-й раунд квалификации (Q2)
Первые матчи, 24 июля
ПАОК (Греция) – Борац (Босния и Герцеговина) – 3:2
Голы: Кулиеракис, 17, 39, Трост-Эконг, 51 – Эррера, 22, Кулашин, 45+3
Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь) – 2:0
Голы: Текпетей, 9, Неделев, 45+1 (пен)
Целе (Словения) – Слован (Словакия) – 1:1
Голы: Бобичанец, 7 – Стрелец, 11
Все пары 2-го раунда квалификации ЛЧ
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