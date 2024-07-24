Лига чемпионов. ПАОК с Тайсоном одержал домашнюю победу в квалификации Q2

Вечером 24 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25 в трех парах.

Лудогорец и ПАОК одержали домашние победы, обеспечив себе гандикап перед ответным поединком.

За ПАОК весь матч против Бораца (3:2) провел экс-игрок Шахтера Тайсон, а экс-динамовец Томаш Кендзера остался в резерве.

Первая встреча между командами Целе и Слован Братислава завершилась вничью (1:1)

Ответные поединки запланированы на 30/31 июля.

Лига чемпионов 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2)

Первые матчи, 24 июля

ПАОК (Греция) – Борац (Босния и Герцеговина) – 3:2

Голы: Кулиеракис, 17, 39, Трост-Эконг, 51 – Эррера, 22, Кулашин, 45+3

Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь) – 2:0

Голы: Текпетей, 9, Неделев, 45+1 (пен)

Целе (Словения) – Слован (Словакия) – 1:1

Голы: Бобичанец, 7 – Стрелец, 11

Все пары 2-го раунда квалификации ЛЧ