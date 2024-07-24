Q2 Лиги чемпионов. Разгромы от Буде-Глимт, Ягеллонии, Мальме, Ференцвароша

Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.

Киевское Динамо разгромило сербский Партизан со счетом 6:2, домашний матч для украинского вице-чемпиона прошел в польском Люблине.

Чемпион Литвы – Паневежис – проиграл дома польскому чемпиону Польши – Ягеллонии (0:4). У литовской команды украинский защитник Андрей Карвацкий остался в резерве. Хет-трик оформил испанский легионер польского клуба Хесус Имас.

Разгромные победы также одержали норвежский Буде-Глимт, шведский Мальме, венгерский Ференцварош, датский Мидтьюлланд.

Боснийский форвард Эдин Джеко оформил хех-трик за турецкий «Фенербахче» в гостевом матче против швейцарского «Лугано» (4:3).

Еще один хет-трик во вторник оформил Адама Траоре из «Ференцвароша», трижды поразивший ворота «Нью-Сейнтс» из Уэльса (5:0).

В оставшихся трех парах первые матчи 2-го раунда ЛЧ пройдут вечером 24 июля. Ответные поединки запланированы на 30/31 июля.

Лига чемпионов 2024/25

2-й раунд квалификации (Q2)

Первые матчи, 23 июля

Буде-Глимт (Норвегия) – РФШ (Латвия) – 4:0

Голы: Миккельсен, 2, 76, Салтнес, 18, Капскармо, 40

Паневежис (Литва) – Ягеллония (Польша) – 0:4

Голы: Имас, 15, 28, 29, Хансен, 80

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан) – 0:2

Голы: Жуниньо, 45+2, Байрамов, 75

АПОЭЛ (Кипр) – Петрокуб (Молдова) – 1:0

Гол: Маркиньос, 38 (пен)

Мальме (Швеция) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) – 4:1

Голы: Йонсен, 21, 43, Болин, 37, Риекс, 85 – Фредериксберг, 75

ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1

Голы: Дава, 76 – Битон, 71

Динамо Киев (Украина) – Партизан (Сербия) – 6:2

Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихаленок, 90+2 – Сальданья, 22 (пен), 66

УЭ Санта Колома (Андорра) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:3

Голы: Джу, 12, Диао, 28, Шимшир, 63

Ференцварош (Венгрия) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 5:0

Голы: Траоре, 15, 21, 54, Захариассен, 24, Траоре, 54, Маркиньос, 62 (пен)

Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция) – 3:4

Голы: Эль-Вафи, 4, Бислими, 64, Валенсуэла, 90+4 – Джеко 45+1, 46, 67, Кадиоглу, 74

Шемрок Роверс (Ирландия) – Спарта (Чехия) – 0:2

Голы: Бирманчевич, 38, Визнер, 65

Матчи 24 июля

ПАОК (Греция) – Борац (Босния и Герцеговина)

Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь)

Целе (Словения) – Слован (Словакия)

Все пары 2-го раунда квалификации ЛЧ