Q2 Лиги чемпионов. Разгромы от Буде-Глимт, Ягеллонии, Мальме, Ференцвароша
23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Вечером 23 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.
Киевское Динамо разгромило сербский Партизан со счетом 6:2, домашний матч для украинского вице-чемпиона прошел в польском Люблине.
Чемпион Литвы – Паневежис – проиграл дома польскому чемпиону Польши – Ягеллонии (0:4). У литовской команды украинский защитник Андрей Карвацкий остался в резерве. Хет-трик оформил испанский легионер польского клуба Хесус Имас.
Разгромные победы также одержали норвежский Буде-Глимт, шведский Мальме, венгерский Ференцварош, датский Мидтьюлланд.
Боснийский форвард Эдин Джеко оформил хех-трик за турецкий «Фенербахче» в гостевом матче против швейцарского «Лугано» (4:3).
Еще один хет-трик во вторник оформил Адама Траоре из «Ференцвароша», трижды поразивший ворота «Нью-Сейнтс» из Уэльса (5:0).
В оставшихся трех парах первые матчи 2-го раунда ЛЧ пройдут вечером 24 июля. Ответные поединки запланированы на 30/31 июля.
Лига чемпионов 2024/25
2-й раунд квалификации (Q2)
Первые матчи, 23 июля
Буде-Глимт (Норвегия) – РФШ (Латвия) – 4:0
Голы: Миккельсен, 2, 76, Салтнес, 18, Капскармо, 40
Паневежис (Литва) – Ягеллония (Польша) – 0:4
Голы: Имас, 15, 28, 29, Хансен, 80
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан) – 0:2
Голы: Жуниньо, 45+2, Байрамов, 75
АПОЭЛ (Кипр) – Петрокуб (Молдова) – 1:0
Гол: Маркиньос, 38 (пен)
Мальме (Швеция) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) – 4:1
Голы: Йонсен, 21, 43, Болин, 37, Риекс, 85 – Фредериксберг, 75
ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:1
Голы: Дава, 76 – Битон, 71
Динамо Киев (Украина) – Партизан (Сербия) – 6:2
Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихаленок, 90+2 – Сальданья, 22 (пен), 66
УЭ Санта Колома (Андорра) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:3
Голы: Джу, 12, Диао, 28, Шимшир, 63
Ференцварош (Венгрия) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 5:0
Голы: Траоре, 15, 21, 54, Захариассен, 24, Траоре, 54, Маркиньос, 62 (пен)
Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция) – 3:4
Голы: Эль-Вафи, 4, Бислими, 64, Валенсуэла, 90+4 – Джеко 45+1, 46, 67, Кадиоглу, 74
Шемрок Роверс (Ирландия) – Спарта (Чехия) – 0:2
Голы: Бирманчевич, 38, Визнер, 65
Матчи 24 июля
- ПАОК (Греция) – Борац (Босния и Герцеговина)
- Лудогорец (Болгария) – динамо минск (беларусь)
- Целе (Словения) – Слован (Словакия)
Все пары 2-го раунда квалификации ЛЧ
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