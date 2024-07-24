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  4. Калинина проиграла 57-й ракетке мира в 1/4 финала турнира WTA 250 в Чехии
WTA
24 июля 2024, 13:20 | Обновлено 24 июля 2024, 14:06
878
2

Калинина проиграла 57-й ракетке мира в 1/4 финала турнира WTA 250 в Чехии

Ангелина уступила Магдалене Френх в трех сетах

24 июля 2024, 13:20 | Обновлено 24 июля 2024, 14:06
878
2
Калинина проиграла 57-й ракетке мира в 1/4 финала турнира WTA 250 в Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В 1/4 финала украинка проиграла Магдалене Френх (Польша, WTA 57) за 2 часа и 10 минут.

WTA 250 Прага. Грунт. 1/4 финала

Магдалена Френх (Польша) [6] – Ангелина Калинина (Украина) [3] – 2:6, 6:0, 6:1

Это была третья встреча соперниц, Калинина проиграла впервые.

В полуфинале соревнований в Чехии Френх сыграет либо против Оксаны Селехметьевой (№248 WTA), либо против Лауры Самсон (№634 WTA).

Калинина в четвертый раз в сезоне выступила в четвертьфинале турнира серии WTA. В предыдущем раунде украинка одолела Эльзу Жакемо.

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Магдалена Френх Ангелина Калинина WTA Прага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vlad Holl
Яка вона недолуга.
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Олександр Науменко
Дно.
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