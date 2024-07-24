Калинина проиграла 57-й ракетке мира в 1/4 финала турнира WTA 250 в Чехии
Ангелина уступила Магдалене Френх в трех сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).
В 1/4 финала украинка проиграла Магдалене Френх (Польша, WTA 57) за 2 часа и 10 минут.
WTA 250 Прага. Грунт. 1/4 финала
Магдалена Френх (Польша) [6] – Ангелина Калинина (Украина) [3] – 2:6, 6:0, 6:1
Это была третья встреча соперниц, Калинина проиграла впервые.
В полуфинале соревнований в Чехии Френх сыграет либо против Оксаны Селехметьевой (№248 WTA), либо против Лауры Самсон (№634 WTA).
Калинина в четвертый раз в сезоне выступила в четвертьфинале турнира серии WTA. В предыдущем раунде украинка одолела Эльзу Жакемо.
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