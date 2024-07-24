Калинина проиграла 57-й ракетке мира в 1/4 финала турнира WTA 250 в Чехии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

В 1/4 финала украинка проиграла Магдалене Френх (Польша, WTA 57) за 2 часа и 10 минут.

WTA 250 Прага. Грунт. 1/4 финала

Магдалена Френх (Польша) [6] – Ангелина Калинина (Украина) [3] – 2:6, 6:0, 6:1

Это была третья встреча соперниц, Калинина проиграла впервые.

В полуфинале соревнований в Чехии Френх сыграет либо против Оксаны Селехметьевой (№248 WTA), либо против Лауры Самсон (№634 WTA).

Калинина в четвертый раз в сезоне выступила в четвертьфинале турнира серии WTA. В предыдущем раунде украинка одолела Эльзу Жакемо.