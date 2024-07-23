Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина пробилась в 1/4 финала на турнире WTA в Праге
WTA
23 июля 2024, 14:40 | Обновлено 23 июля 2024, 14:44
652
2

Калинина пробилась в 1/4 финала на турнире WTA в Праге

Ангелина обыграла Эльзу Жакемо из Франции

23 июля 2024, 14:40 | Обновлено 23 июля 2024, 14:44
652
2
Калинина пробилась в 1/4 финала на турнире WTA в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжила победные выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

Во втором раунде третья сеяная украинка в трех партиях переиграла Эльзу Жакемо из Франции (№142 WTA).

Прага. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 7:5, 3:6, 6:2

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде Калинина сразится против Магдалены Френх (№57 WTA) или Доминики Салковой (№135 WTA).

В одиночном разряде также играли Катарина Завацкая и Анастасия Соболева, но они уже завершили борьбу. Завацкая еще сыграет в парном разряде.

По теме:
Ангелина Калинина – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известно, кто из украинок будет сеяной на Олимпиаде
Соболева проиграла уроженке Киева на турнире в Чехии
WTA Прага Ангелина Калинина Эльза Жакемо
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финал Надаля, Свитолина попрощалась с тренером, у сборной новый капитан
Теннис | 22 июля 2024, 07:10 0
Финал Надаля, Свитолина попрощалась с тренером, у сборной новый капитан
Финал Надаля, Свитолина попрощалась с тренером, у сборной новый капитан

Sport.ua подводит итоги первой недели после Уимблдона

Шевченко прокомментировал выход сборной Украины U-19 в полуфинал Евро-2024
Футбол | 22 июля 2024, 16:58 0
Шевченко прокомментировал выход сборной Украины U-19 в полуфинал Евро-2024
Шевченко прокомментировал выход сборной Украины U-19 в полуфинал Евро-2024

Президент УАФ выразил свою радость по этому поводу

Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Футбол | 23.07.2024, 07:40
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Жирона советует Довбику покинуть клуб. Артем уже решил, куда перейдет
Ворскла хочет снести свой стадион в Полтаве
Футбол | 23.07.2024, 09:15
Ворскла хочет снести свой стадион в Полтаве
Ворскла хочет снести свой стадион в Полтаве
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Футбол | 22.07.2024, 20:01
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Дуже важко грає Геля,2 матч лише з 3 сетів закриває.Коли ж повернется нарешті 1 подача?Ганебно подавати гірше за тенісистку з середини 2-ї сотні.Геля проснись ти ж можеш!
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
21.07.2024, 14:08 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
23.07.2024, 07:15 3
Футбол
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
Рой Джонс рассказал, что ждет Фьюри в случае поражения Усику в реванше
22.07.2024, 01:07 1
Бокс
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»
21.07.2024, 23:13 4
Бокс
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
Есть путевка на ЧМ! С кем Украина сыграет в полуфинале Евро-2024 U-19?
21.07.2024, 23:10 7
Футбол
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
22.07.2024, 07:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем