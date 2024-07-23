Калинина пробилась в 1/4 финала на турнире WTA в Праге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжила победные выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Праге (Чехия).

Во втором раунде третья сеяная украинка в трех партиях переиграла Эльзу Жакемо из Франции (№142 WTA).

Прага. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 7:5, 3:6, 6:2

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде Калинина сразится против Магдалены Френх (№57 WTA) или Доминики Салковой (№135 WTA).

В одиночном разряде также играли Катарина Завацкая и Анастасия Соболева, но они уже завершили борьбу. Завацкая еще сыграет в парном разряде.