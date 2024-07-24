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  4. Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Испания
24 июля 2024, 15:29 | Обновлено 24 июля 2024, 15:40
5751
6

Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб

Украинский форвард не полетел в Мадрид

24 июля 2024, 15:29 | Обновлено 24 июля 2024, 15:40
5751
6
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Переход форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика в «Атлетико» Мадрид может сорваться в последний момент. Об этом сообщает FootballHub.

По их информации, Довбик не улетел в Мадрид, как писали испанские СМИ, а остался в Жироне.

На украинца появился другой претендент из европейского топ-чемпионата. И прямо сейчас вероятность перехода Довбика в этот клуб выше, чем трансфера в «Атлетико». О каком именно клубе идет речь – неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Довбик отсутствовал на тренировке «Жироны».

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Олег Дидух Источник: FootballHub
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Комментарии 6
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Fastovec
Походу немає новин про футбол, от за те і цей срач.
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+8
OLDTROLL
Туго у спорт.юа із новинами, Лунін з Довбиком по кілька разів на день, то переходять, то не переходять)))
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+2
goretc1975 Melenchyk
Це вже якось навіть не смішно - про перехід Луніна та Довбика скоро будуть ходити легенди. Для того щоб відбувся перехід, потрібно щоб хоч якийсь клуб був готовий заплатити хоч якісь гроші. Видно, що бажаючих платити немає, а агенти щодня розпускають чутки. Мій прогноз такий- ніхто нікуди не перейде. Йде вже передсезонка і важко вливатись у колектив по ходу чемпіонату.
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+2
potemkin78
а потом упа и он остаётся в Жироне.
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+1
Falko
Сказав би, що ці "новини" придумує GPT3, але не скажу, бо я про GPT3 кращої думки.
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0
Обсервер Влад
В Челсі до Мудрика. Два чоботи пара))
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-4
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