Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Украинский форвард не полетел в Мадрид
Переход форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика в «Атлетико» Мадрид может сорваться в последний момент. Об этом сообщает FootballHub.
По их информации, Довбик не улетел в Мадрид, как писали испанские СМИ, а остался в Жироне.
На украинца появился другой претендент из европейского топ-чемпионата. И прямо сейчас вероятность перехода Довбика в этот клуб выше, чем трансфера в «Атлетико». О каком именно клубе идет речь – неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что Довбик отсутствовал на тренировке «Жироны».
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