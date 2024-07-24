Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб

Переход форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика в «Атлетико» Мадрид может сорваться в последний момент. Об этом сообщает FootballHub.

По их информации, Довбик не улетел в Мадрид, как писали испанские СМИ, а остался в Жироне.

На украинца появился другой претендент из европейского топ-чемпионата. И прямо сейчас вероятность перехода Довбика в этот клуб выше, чем трансфера в «Атлетико». О каком именно клубе идет речь – неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Довбик отсутствовал на тренировке «Жироны».