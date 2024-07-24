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  4. Довбик в Жироне – всё! Нападающий стал еще ближе к Атлетико
Испания
24 июля 2024, 13:12 | Обновлено 24 июля 2024, 13:35
1302
1

Довбик в Жироне – всё! Нападающий стал еще ближе к Атлетико

Украинец отсутствовал на последней тренировке каталонской команды

24 июля 2024, 13:12 | Обновлено 24 июля 2024, 13:35
1302
1
Довбик в Жироне – всё! Нападающий стал еще ближе к Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик не присутствовал на последней тренировке испанской «Жироны», с которой имеет контракт.

Испанский журналист Алекс Луна уверен, что это лишний раз доказывает тот факт, что «Жирона» близка к закрытию сделки с мадридским «Атлетико» относительно трансфера 27-летнего украинца.

Ранее сообщалось, что официальное объявление о переходе Довбика должно появиться в течение ближайших 48 часов.

Артем Довбик, напомним, является лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2023/2024, забив 24 гола, что на 1 гол больше, чем у Александера Серлота из «Вильярреала».

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Жирона Атлетико Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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easterly
Хочеться запитати у афтара допису астраумова - а гіршого фото не можна було знайти? Чи це коли про мурзіка тільки людьські фото потрібно викладувати?
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