Довбик в Жироне – всё! Нападающий стал еще ближе к Атлетико
Украинец отсутствовал на последней тренировке каталонской команды
Украинский нападающий Артем Довбик не присутствовал на последней тренировке испанской «Жироны», с которой имеет контракт.
Испанский журналист Алекс Луна уверен, что это лишний раз доказывает тот факт, что «Жирона» близка к закрытию сделки с мадридским «Атлетико» относительно трансфера 27-летнего украинца.
Ранее сообщалось, что официальное объявление о переходе Довбика должно появиться в течение ближайших 48 часов.
Артем Довбик, напомним, является лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2023/2024, забив 24 гола, что на 1 гол больше, чем у Александера Серлота из «Вильярреала».
🧳 DOVBYK, camino al Atlético de Madrid, no ha estado presente en la última sesión de entrenamiento.— Alex Luna (@alexlunafut) July 24, 2024
🔜 El @GironaFC, muy cerca de cerrar dos incorporaciones.
Más en @mundodeportivo. pic.twitter.com/sHv1TMidbU
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