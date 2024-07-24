Довбик в Жироне – всё! Нападающий стал еще ближе к Атлетико

Украинский нападающий Артем Довбик не присутствовал на последней тренировке испанской «Жироны», с которой имеет контракт.

Испанский журналист Алекс Луна уверен, что это лишний раз доказывает тот факт, что «Жирона» близка к закрытию сделки с мадридским «Атлетико» относительно трансфера 27-летнего украинца.

Ранее сообщалось, что официальное объявление о переходе Довбика должно появиться в течение ближайших 48 часов.

Артем Довбик, напомним, является лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2023/2024, забив 24 гола, что на 1 гол больше, чем у Александера Серлота из «Вильярреала».