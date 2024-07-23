Стало известно, когда Довбик официально станет игроком испанского гранда

Сегодня, 23 июля, ряд испанских и европейских СМИ сообщили о трансфере 27-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в мадридский клуб «Атлетико».

Испанский журналист Алекс Луна сообщает, что «Атлетико» и «Жирона» достаточно быстро договорились о трансфере после второго этапа переговоров, когда мадридцы продали Альваро Морату. Официальное объявление о трансфере Артема не за горами – это будет в течение ближайших 48 часов.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.