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Испания
23 июля 2024, 19:43 |
2314
0

Стало известно, когда Довбик официально станет игроком испанского гранда

Артем завершает трансфер в мадридский «Атлетико»

23 июля 2024, 19:43 |
2314
0
Стало известно, когда Довбик официально станет игроком испанского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 23 июля, ряд испанских и европейских СМИ сообщили о трансфере 27-летнего украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в мадридский клуб «Атлетико».

Испанский журналист Алекс Луна сообщает, что «Атлетико» и «Жирона» достаточно быстро договорились о трансфере после второго этапа переговоров, когда мадридцы продали Альваро Морату. Официальное объявление о трансфере Артема не за горами – это будет в течение ближайших 48 часов.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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