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Футбол
24 июля 2024, 20:14 | Обновлено 24 июля 2024, 20:55
6040
11

Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты

Странный старт футбольного турнира на Олимпиаде

24 июля 2024, 20:14 | Обновлено 24 июля 2024, 20:55
6040
11
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый день олимпийского футбольного турнира отметился скандалом. Матч соперников Украины по группе Аргентины и Марокко завершился со счетом 2:2, а аргентинцы сравняли счет на 90+16 минуте.

Однако после этого начались беспорядки на трибунах, игроков обеих команд начали забрасывать бутылками, стаканчиками и файерами.

В итоге после матча было решено отменить гол сборной Аргентины из-за офсайда и доиграть три минуты. Команды в 20:00 вышли на поле, сыграли три минуты, отметились двумя фолами и завершили встречу.

В итоге сборная Аргентины проиграла стартовый матч со счетом 1:2.

Олимпийский футбольный турнир. Группа B

Аргентина U-23 – Марокко U-23 1:2
Голы: Симеоне, 69 – Рахими, 45+2, 51 (с пен)

Аргентина: Рулли, Гарсия (Эчеверри, 83), Ди Чезаре, Отаменди, Солер (Амионе, 69), Эссе (Фернандес, 69), Медина, Зенон (Симеоне, 56), Алмада, Бельтран (Гондоу, 69), Альварес

Марокко: Эль-Каджули, Хакими, Букамир, Таркаллин, Эль-Оуади, Эль-Аззузи (Некаш, 80), Ричардсон, Бен Сегхир (Кечта, 79), Акхомах (Эззалзули, 59), Эль-Ханнус, Рахими

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 11
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shakhtarforewer
Це що за #уйня?
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+4
Vadym Shcherban
Це капець. Приїхав з роботи, прочитав новини 2:2 Повечеряв. Включив на my football трансляцію. Як раз останні хвилини. Думаю, ну гляну як відскочили...Думаєте чи була інтрига? А то? Закінчили 1:2. О я й присів...ото майстри сюрпризів!  а якщо серйозно: чистий цирк! І це вже з першої гри.
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+2
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ss2000
Было видно и офсайт и что матч прерван из за беспорядков , это на спорт юа почему то решили засчитать ничью.
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+1
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COBA
Це справді футбол?
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0
Prunus armeniaca
Для нас это не гуд...
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0
Falko
Сподіваюсь, що швед уже збирає валізи, га, Розетті? Він собі достатньо наколядував ще до офіційного відкриття Олімпіади. Чи все зірвалося ВАРом і треба повторити?
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0
shakhtarforewer
Хоча аргентинці це заслужили.
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0
TolsTIyELF
И скажи что это не из за той песни) 
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0
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