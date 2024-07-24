Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты

Первый день олимпийского футбольного турнира отметился скандалом. Матч соперников Украины по группе Аргентины и Марокко завершился со счетом 2:2, а аргентинцы сравняли счет на 90+16 минуте.

Однако после этого начались беспорядки на трибунах, игроков обеих команд начали забрасывать бутылками, стаканчиками и файерами.

В итоге после матча было решено отменить гол сборной Аргентины из-за офсайда и доиграть три минуты. Команды в 20:00 вышли на поле, сыграли три минуты, отметились двумя фолами и завершили встречу.

В итоге сборная Аргентины проиграла стартовый матч со счетом 1:2.

Олимпийский футбольный турнир. Группа B

Аргентина U-23 – Марокко U-23 1:2

Голы: Симеоне, 69 – Рахими, 45+2, 51 (с пен)

Аргентина: Рулли, Гарсия (Эчеверри, 83), Ди Чезаре, Отаменди, Солер (Амионе, 69), Эссе (Фернандес, 69), Медина, Зенон (Симеоне, 56), Алмада, Бельтран (Гондоу, 69), Альварес

Марокко: Эль-Каджули, Хакими, Букамир, Таркаллин, Эль-Оуади, Эль-Аззузи (Некаш, 80), Ричардсон, Бен Сегхир (Кечта, 79), Акхомах (Эззалзули, 59), Эль-Ханнус, Рахими