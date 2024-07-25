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  4. ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
Германия
25 июля 2024, 08:23 | Обновлено 25 июля 2024, 09:30
1716
1

ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани

Мюнхенцы провели спарринг с аматорами из «Роттах-Эгерн»

25 июля 2024, 08:23 | Обновлено 25 июля 2024, 09:30
1716
1
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Мюнхенская «Бавария» провела товарищеский поединок с любительской команды «Роттах-Эгерн». Игра стала для баварцев первым матчем под руководством нового главного тренера Венсана Компани.

Встреча завершилась уверенной победой «Баварии» со счетом 14:1.

В составе «Баварии» хет-трик оформил Матис Тель, по два гола забили Адин Лицина и Мудасер Садат, а Нуссайр Мазрауи, Рафаэл Геррейро, Арийон Ибрагимович, Нестори Иранкунда, Саша Боэ, Йонатан Асп-Йенсен и Ноэль Азеко Нкили отличились по одному разу.

Как известно, 38-летний Компани стал главным тренером «Баварии» по завершении предыдущего сезона-2023/2024. Он подписал контракт до лета 2027 года.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Saar
😂😂😂 в з цеху слюсарів візьміть у спаринг🤣🤣
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