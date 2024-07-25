ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани

Мюнхенская «Бавария» провела товарищеский поединок с любительской команды «Роттах-Эгерн». Игра стала для баварцев первым матчем под руководством нового главного тренера Венсана Компани.

Встреча завершилась уверенной победой «Баварии» со счетом 14:1.

В составе «Баварии» хет-трик оформил Матис Тель, по два гола забили Адин Лицина и Мудасер Садат, а Нуссайр Мазрауи, Рафаэл Геррейро, Арийон Ибрагимович, Нестори Иранкунда, Саша Боэ, Йонатан Асп-Йенсен и Ноэль Азеко Нкили отличились по одному разу.

Как известно, 38-летний Компани стал главным тренером «Баварии» по завершении предыдущего сезона-2023/2024. Он подписал контракт до лета 2027 года.