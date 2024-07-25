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  4. ШАРАН: «Может, в Судане так судят... Как можно ставить такой пенальти?»
Футбол
25 июля 2024, 15:27 | Обновлено 25 июля 2024, 15:34
940
0

ШАРАН: «Может, в Судане так судят... Как можно ставить такой пенальти?»

Известный украинский тренер оценил судейство в матче Ирак U-23 – Украина U-23

25 июля 2024, 15:27 | Обновлено 25 июля 2024, 15:34
940
0
ШАРАН: «Может, в Судане так судят... Как можно ставить такой пенальти?»
УАФ

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил судейство в матче первого тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 между командами Ирака и Украины (1:2).

– Стоит ли Руслану Ротаню «напихать» Таловерову за пенальти? Потому что, да, очень картинно упал игрок Ирака, но и Максим руки держал у него на спине и пусть и нежно, но толкнул.

– Да нет, вы что. Сейчас судьи закрывают глаза на такие моменты. Не дают в современном футболе пенальти за такие фолы. Судейство – это вообще... Ну как можно давать такой пенальти? Это смех. Или ужас. Считаю, что именно несправедливый одиннадцатиметровый стал для ребят Ротаня таким себе психологическим ударом. Я перед игрой Украины смотрел еще матч между Марокко и Аргентиной, то там тоже арбитр «придумал» пенальти. Квалификация арбитров на Олимпиаде очень сомнительна. Откуда был этот мужик, что Украину судил?

– Господин Исмаил из Судана.

– Может, у них в Судане так и судят, и это нормально, но на мировом уровне нельзя же такое делать. Я Вам так скажу: если бы на Евро-2024 дали такой пенальти, то этот арбитр больше бы матчи не судил. Уверен на сто процентов.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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