ШАРАН: «Может, в Судане так судят... Как можно ставить такой пенальти?»

Известный украинский тренер Владимир Шаран оценил судейство в матче первого тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 между командами Ирака и Украины (1:2).

– Стоит ли Руслану Ротаню «напихать» Таловерову за пенальти? Потому что, да, очень картинно упал игрок Ирака, но и Максим руки держал у него на спине и пусть и нежно, но толкнул.

– Да нет, вы что. Сейчас судьи закрывают глаза на такие моменты. Не дают в современном футболе пенальти за такие фолы. Судейство – это вообще... Ну как можно давать такой пенальти? Это смех. Или ужас. Считаю, что именно несправедливый одиннадцатиметровый стал для ребят Ротаня таким себе психологическим ударом. Я перед игрой Украины смотрел еще матч между Марокко и Аргентиной, то там тоже арбитр «придумал» пенальти. Квалификация арбитров на Олимпиаде очень сомнительна. Откуда был этот мужик, что Украину судил?

– Господин Исмаил из Судана.

– Может, у них в Судане так и судят, и это нормально, но на мировом уровне нельзя же такое делать. Я Вам так скажу: если бы на Евро-2024 дали такой пенальти, то этот арбитр больше бы матчи не судил. Уверен на сто процентов.