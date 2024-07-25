24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

На 56-й минуте Максим Таловеров толкнул игрока соперника и рефери решил назначить спорный пенальти, а Айман Хуссейн его реализовал.

В сети появился четкий кадр момента, на котором действительно видно, что украинец положил руки на спину оппонента. Правда, стоит отметить и актерские способности Хуссейна...

ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде