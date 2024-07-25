Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Футбол
25 июля 2024, 04:59 |
221
0

ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде

24 июля олимпийская украинская сборная уступила Ираку U-23 на старте турнира 1:2

25 июля 2024, 04:59 |
221
0
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля состоялся матч 1-го тура олимпийского футбольного турнира в группе В между сборными Ирака U-23 и Украины U-23. Игра завершилась поражением украинской команды со счетом 1:2.

На 56-й минуте Максим Таловеров толкнул игрока соперника и рефери решил назначить спорный пенальти, а Айман Хуссейн его реализовал.

В сети появился четкий кадр момента, на котором действительно видно, что украинец положил руки на спину оппонента. Правда, стоит отметить и актерские способности Хуссейна...

ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде

По теме:
Украина U-23 – Марокко U-23. Футбол на ОИ-2024. Смотреть онлайн. LIVE
Аргентина подала жалобу в ФИФА после матча с Марокко на Олимпийских играх
10 футболистов, на которых следует обратить внимание на Олимпиаде-2024
Максим Таловеров пенальти футбол на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 сборная Ирака по футболу U-23 Ирак - Украина фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пенальти? Может, я и подтолкнул его, но он 100% нырял»
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 22:19 13
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пенальти? Может, я и подтолкнул его, но он 100% нырял»
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Пенальти? Может, я и подтолкнул его, но он 100% нырял»

Защитник олимпийской сборной Украины прокомментировал решение рефери в матче с Ираком

Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 20:14 14
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты
Что происходит на Олимпиаде? Аргентина проиграла, команды доиграли 3 минуты

Странный старт футбольного турнира на Олимпиаде

«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 24.07.2024, 11:25
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры | 24.07.2024, 13:22
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Стали известны оценки игроков олимпийской сборной Украины за матч с Ираком
Олимпийские игры | 25.07.2024, 01:48
Стали известны оценки игроков олимпийской сборной Украины за матч с Ираком
Стали известны оценки игроков олимпийской сборной Украины за матч с Ираком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
23.07.2024, 22:57 185
Футбол
Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал
Легендарный тренер топ-клуба хочет подписать Беллингема. Джуд отреагировал
23.07.2024, 01:11 1
Футбол
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского
24.07.2024, 01:59 44
Футбол
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
Ирак U-23 – Украина U-23. Прогноз и анонс на матч Олимпиады-2024
24.07.2024, 18:00 35
Олимпийские игры
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
Ливерпуль приблизился к покупке звездного украинца. Сумма сделки – £25 млн
23.07.2024, 10:25 12
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
Реал нашел покупателей на Лунина. Два клуба готовы платить €30 миллионов
23.07.2024, 20:01 7
Футбол
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
Де Ла Хойя назвал единственного боксера, который бы легко победил Мейвезера
23.07.2024, 19:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем