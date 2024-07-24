Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ВИДЕО. Ирак U-23 сравнял счет в игре с Украиной U-23 со спорного пенальти
Футбол
24 июля 2024, 21:29 | Обновлено 24 июля 2024, 21:30
170
0

ВИДЕО. Ирак U-23 сравнял счет в игре с Украиной U-23 со спорного пенальти

Айман Хуссейн реализовал удар с 11-метровой отметки на 57-й минуте

24 июля 2024, 21:29 | Обновлено 24 июля 2024, 21:30
170
0
ВИДЕО. Ирак U-23 сравнял счет в игре с Украиной U-23 со спорного пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Ирана сравняла счет на 57-й минуте. Айман Хуссейн реализовал спорный пенальти.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23

ГОЛ! 1:1. Айман Хуссейн, 57 мин (пен)

По теме:
Рубчинский забил первый исторический гол Украины на Олимпиаде
ВИДЕО. Рубчинский ударом на добивании вывел Украину вперед в игре ОИ-2024
Кипер олимпийской сборной Украины в перерыве матча с Ираком дал комментарий
Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 видео голов и обзор сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Футбол | 23 июля 2024, 23:25 40
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор
Динамо – Партизан – 6:2. Уничтожение сербов по-киевски. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча квалификации ЛЧ

Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 19:48 0
Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24
Свитолина с легендами примет участие в жеребьевке теннисного турнира ОИ-24

На жеребьевке также будут присутствовать Маррей, Вавринка, Надаль и Кербер

В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
Футбол | 23.07.2024, 23:11
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
В Шахтере отреагировали на разгромную победу Динамо над Партизаном в ЛЧ
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Футбол | 23.07.2024, 22:57
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Неприличный счет. Динамо уничтожило Партизан в первой игре
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Футбол | 24.07.2024, 15:29
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
22.07.2024, 20:01 53
Футбол
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
Лупашко вернул в Карпаты ненужных Маркевичу футболистов
23.07.2024, 11:07 1
Футбол
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
24.07.2024, 11:25
Бокс
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
Украина на Олимпиадах. 1996-2004 – поддержка диаспоры и Золотая Яна
23.07.2024, 16:00 20
Олимпийские игры
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
Коуч Партизана: «Шок. Динамо показало, насколько впереди во всех элементах»
24.07.2024, 01:45 6
Футбол
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
«Он 100% уйдет». Звезда сборной Украины покинет топовый европейский клуб
23.07.2024, 08:27 8
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
ШОВКОВСКИЙ – о 6:2 против Партизана, травме Тымчика и матче в Белграде
23.07.2024, 23:59 10
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
23.07.2024, 07:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем