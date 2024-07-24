ВИДЕО. Ирак U-23 сравнял счет в игре с Украиной U-23 со спорного пенальти

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

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Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Команда Ирана сравняла счет на 57-й минуте. Айман Хуссейн реализовал спорный пенальти.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23

ГОЛ! 1:1. Айман Хуссейн, 57 мин (пен)