Футбол24 июля 2024, 21:29 | Обновлено 24 июля 2024, 21:30
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ВИДЕО. Ирак U-23 сравнял счет в игре с Украиной U-23 со спорного пенальти
Айман Хуссейн реализовал удар с 11-метровой отметки на 57-й минуте
24 июля 2024, 21:29 | Обновлено 24 июля 2024, 21:30
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24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
Команда Ирана сравняла счет на 57-й минуте. Айман Хуссейн реализовал спорный пенальти.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче между Ираком U-23 и Украиной U-23
ГОЛ! 1:1. Айман Хуссейн, 57 мин (пен)
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