НАТО и Сербия. В Партизане скандально отреагировали на слова Шовковского

Генеральный директор клуба «Партизан» Милош Вазура прокомментировал слова главного тренера «Динамо» Александра Шовковского о том, что киевская команда отменяет все официальные мероприятия с сербским коллективом перед матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Чем обусловлено такое неспортивное поведение? Наша страна не отказалась от признания территориальной цельности этой страны. Мы должны задать вопрос: «Что Украина сделала по поводу агрессии НАТО против нашей страны, что мы должны делать и как на это отвечать?»

Почему кто-то ставит себя на пьедестал морального судьи и судит по нему о сербских делах и поведении, а также без аргументов поучает нас? Или они когда-то осуждали эту агрессию, или дистанцировались от совершенных против нас преступлений?

Почему это распространяется на спортивные площадки? Этому не место в спортивных состязаниях. Сербия последовательно держится в стороне от всех военных конфликтов и упорно проповедует мир», – сказал Вазура.

23 июля «Динамо» разгромило «Партизан» со счетом 6:2. Ответный поединок состоится 31 июля в Белграде.

Видеообзор матча Динамо – Партизан (6:2)