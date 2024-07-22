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Лига чемпионов
22 июля 2024, 20:23 | Обновлено 22 июля 2024, 20:40
2439
10

Шовковский выразил позицию Динамо по поводу поездки Партизана в Москву

Тренер Динамо сделал заявление перед матчем квалификации ЛЧ

22 июля 2024, 20:23 | Обновлено 22 июля 2024, 20:40
2439
10
Шовковский выразил позицию Динамо по поводу поездки Партизана в Москву
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Наставник «Динамо» Александр Шовковский перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана» на пресс-конференции отдельно высказался по поводу недавней поездки соперника в Москву, где команда сыграла в неком «братском турнире».

– Добрый вечер. Не буду ходить долго вокруг и около, а сразу с вашего позволения сделаю небольшое заявление. Мы полностью поддерживаем законы УЕФА и принципы честной игры и всегда относимся с уважением к соперникам, всячески демонстрируя это как на футбольном поле, так и до, во время и после матчей. Вы хорошо знаете, что в нашей стране уже третий год идет война. Каждый день наши люди, дети погибают под российскими ударами и ракетами. Наш клуб не отделяет себя от народа Украины, постоянно поддерживая наших защитников и людей, пострадавших от российской агрессии в этот непростой период. Футболисты во время выступлений на евроарене пытаются поднять боевой дух наших защитников и пострадавших от ее последствий людей. Многие из них – давние поклонники и фанаты киевского «Динамо».

Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку ФК «Партизан» в Москву на товарищеский, «братский» турнир, где они провели серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности с теми, кто ведет против нас агрессивную, захватническую войну, оккупируя наши земли, разрушая наши города и села, убивая и травмируя наших людей и детей. Особенно учитывая четкое решение УЕФА исключить российские клубы из всех международных соревнований в Европе, принятое немедленно после начала полномасштабной агрессии.

Мы специально не делали никаких публичных заявлений на этот счет, чтобы не разжигать рознь перед матчем. Но учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях ФК «Партизан» (Белград), который поехал на турнир в страну, которая атакует и убивает граждан нашей страны. Мы считаем эти действия недружественными по отношению к нашему клубу и нашей стране.

Несмотря на все сказанное выше, команда полностью сосредоточена на подготовке и хочет проявить свои профессиональные качества, которые мы стремимся продемонстрировать в игре с «Партизаном», полностью соблюдая правила УЕФА, Fair play и честной игры. Я прошу больше к этим вопросам не возвращаться. На все ваши вопросы, которые могут быть по этому поводу, я отвечать не буду. Я отвечу исключительно на вопросы, касающиеся команды и ее подготовки к этому матчу.

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов российско-украинская война Александр Шовковский
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 10
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Serhii P.
СаШо все чітко розклав по поличках. "Партизан" нехай йде накуй. І я буду вдячний "Динамо", якщо вони зможуть пройти це прорашистське лайно, навіть, якщо програють решту матчів в єврокубковому сезоні.
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+11
FunnyCat_____
Респект СаШо и Команде!
Нужно отдать все силы чтобы партизан и дальше из международных матчей играл только « дружественные» турниры в москве!
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+11
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BAD👣BOY
Успіхів Динамо⚽Київ
Сєпарам побажаю щоб вас всіх розірвало на малекули!
Слава нашим оборонцям, слава ЗСУ!
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+3
Bulba_sumkin
Респа и уважуха, этих сербских уебков ну просто обязаны наказать и растоптать на поле! Динамо удачи и победы, пусть потом скулят там на болотах✌️
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+2
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alex55
будет заруба реальная.
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0
Wlad West
Надо было требовать переноса матча на нейтральное поле.
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0
kadaad
Динамо должно лечь костьми про м а с к а л ь с к о г о партизана
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0
ALKOSruLKA
Ще б в їх на полі розкатали, а не язиком (як завжди)
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-5
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