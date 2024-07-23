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  4. ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
Лига чемпионов
23 июля 2024, 22:50 | Обновлено 23 июля 2024, 23:26
5763
3

ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ

Киевский клуб играет второй раунд квалификации ЛЧ

23 июля 2024, 22:50 | Обновлено 23 июля 2024, 23:26
5763
3
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
ФК Динамо

23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.

Перед началом матча футболисты «Динамо» не пожали игрокам «Партизана» руки. Ранее главный тренер «сине-белых» Александр Шовковский сообщил, что «Динамо» отказывается от всех официальных мероприятий в этом противостоянии.

ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ

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Динамо Киев Партизан Белград Динамо - Партизан Лига чемпионов видео
Дмитро Олійник Источник: FootballHub
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Комментарии 4
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Владислав Рейский
Молодцы!
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+12
Remark
Якщо в них руки в гівні та обмазані кров'ю після рукотискання з фашистами, то чого з ними брататися привітанням руки?
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+10
stas01
Молодці! Будуть покарані сраною УЕФою, але пофіг...
Ответить
+3
oleksan751
Правильно,ну  а чого з ватним чмом ручкатись?
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0
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