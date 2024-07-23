ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
Киевский клуб играет второй раунд квалификации ЛЧ
23 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между украинским «Динамо» Киев и сербским клубом «Партизан» Белград.
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Матч проходит в польском Люблине на «Арене Люблин». Обе команды заняли вторые места в местных чемпионатах. Ответный матч в Белграде состоится 31 июля.
Перед началом матча футболисты «Динамо» не пожали игрокам «Партизана» руки. Ранее главный тренер «сине-белых» Александр Шовковский сообщил, что «Динамо» отказывается от всех официальных мероприятий в этом противостоянии.
ВИДЕО. Футболисты Динамо не пожали игрокам Партизана руки перед матчем ЛЧ
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