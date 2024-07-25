Байер хочет арендовать вундеркинда Реала
Арда Гюлер может отправиться в Германию
Леверкузенский «Байер» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Турции Арде Гюлеру. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, чемпионы Германии хотят взять 19-летнего талантливого турецкого хавбека в аренду на один год. «Байер» уже сделал официальное предложение «Реалу».
Гюлер выступает за «Реал» с лета 2023 года, когда перешел из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 6 голов в 12 матчах за «Реал» во всех турнирах. В июне сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны «Ливерпуля».
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