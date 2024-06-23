Ливерпуль нацелился на супер-таланта Реала

Английский «Ливерпуль» нацелился на турецкого полузащитника мадридского «Реала» Арду Гюлера, сообщает издание Team Talk.

По информации источника, в трансфере 19-летнего футболиста заинтересован лично новый главный тренер мерсисайдцев Арне Слот.

В сезоне 2023/24 Арда Гюлер провел 12 матчей за королевский клуб, отметившись 6 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Турции в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанская «Севилья» заинтересована в аренде Арды Гюлера.