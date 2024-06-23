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Англия
23 июня 2024, 15:54 |
341
0

Ливерпуль нацелился на супер-таланта Реала

Арда Гюлер заинтересовал Арне Слота

23 июня 2024, 15:54 |
341
0
Ливерпуль нацелился на супер-таланта Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Английский «Ливерпуль» нацелился на турецкого полузащитника мадридского «Реала» Арду Гюлера, сообщает издание Team Talk.

По информации источника, в трансфере 19-летнего футболиста заинтересован лично новый главный тренер мерсисайдцев Арне Слот.

В сезоне 2023/24 Арда Гюлер провел 12 матчей за королевский клуб, отметившись 6 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Турции в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанская «Севилья» заинтересована в аренде Арды Гюлера.

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Арда Гюлер Арне Слот Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: TeamTalk
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