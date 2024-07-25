ПОНОМАРЕНКО: «Те, кто критикуют Зинченко и Мудрика, не были в их шкуре»

Юный нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко высказался относительно критики суперзвезд украинского футбола – игроков лондонских «Арсенала» и «Челси» Александра Зинченко и Михаила Мудрика.

– Можете согласиться с критикой, которая звучит в адрес Зинченко и Мудрика? Об Александре говорят, как о защитнике, который плохо обороняется, а Михаила обвиняют в отсутствии стабильности и необходимого уровня игрового интеллекта.

– У меня другое мнение по этому поводу. Зинченко и Мудрик уже играют на таком высоком уровне – это очень большое давление. Те, кто их критикуют, не были в их шкуре. Они этого не чувствуют. В футболе всякое случается: есть взлеты, есть падения. Возможно, сейчас у них не самый удачный период в карьере, однако я считаю, что это топ-исполнители. Их не зря взяли такие большие клубы, как «Челси» и «Арсенал». Эти команды заплатили немалые средства за этих игроков. Думаю, что у них все будет хорошо, все получится. Повторюсь, Зинченко и Мудрик – это топ-игроки, и несмотря на спад, как говорят, в их карьерах, я верю в них.

Ранее Матвей Пономаренко прокомментировал слухи вокруг своего будущего.