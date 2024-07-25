Пришлось снять квартиру. Свитолина не будет жить в олимпийской деревне
У украинки продолжаются проблемы со спиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о решении не жить в олимпийской деревне во время соревнований. Из-за проблем со здоровьем спортсменка сняла квартиру.
«У меня есть проблемы со здоровьем, спиной. Не могу долго сидеть, потому что потом нужно три часа массировать все седалищные нервы, которые зажимают немного. Потому решила, что буду рядом, сняла здесь квартиру».
«Мне так комфортнее и для здоровья тоже [хорошо]. Я завтра еду на [церемонию] открытия и буду там, увижу всех», – сказала Свитолина.
Элина в первом раунде олимпийского турнира сыграет против Моюки Утидзимы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший форвард сборной Украины выделил прорехи Руслана Ротаня
Самое трудное – сделать первый шаг