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  4. Пришлось снять квартиру. Свитолина не будет жить в олимпийской деревне
Теннис
25 июля 2024, 17:48 |
956
1

Пришлось снять квартиру. Свитолина не будет жить в олимпийской деревне

У украинки продолжаются проблемы со спиной

25 июля 2024, 17:48 |
956
1
Пришлось снять квартиру. Свитолина не будет жить в олимпийской деревне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина (центр)

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о решении не жить в олимпийской деревне во время соревнований. Из-за проблем со здоровьем спортсменка сняла квартиру.

«У меня есть проблемы со здоровьем, спиной. Не могу долго сидеть, потому что потом нужно три часа массировать все седалищные нервы, которые зажимают немного. Потому решила, что буду рядом, сняла здесь квартиру».

«Мне так комфортнее и для здоровья тоже [хорошо]. Я завтра еду на [церемонию] открытия и буду там, увижу всех», – сказала Свитолина.

Элина в первом раунде олимпийского турнира сыграет против Моюки Утидзимы.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 2
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Олег Мандрівник
Походу ещё минус один шанс на медаль
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Пиндит и глазом не моргнёт, ещё знаменосцем выбрали эту лялю, ничего не меняется, элитный закрытый клуб, сами всё решают
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