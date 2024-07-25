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Саудовская Аравия
25 июля 2024, 16:55 |
376
0

Игрок основного состава сборной Англии может перейти в саудовский клуб

Киран Триппьер получил «внушительное» предложение от одного из клубов саудовской лиги

25 июля 2024, 16:55 |
376
0
Игрок основного состава сборной Англии может перейти в саудовский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер может перебраться в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скирра. 33-летний английский футболист получил «внушительное» предложение от одного из клубов саудовской лиги, название которого пока не разглашается.

В минувшем сезоне Триппьер отметился 1 голом и 11 результативными передачами в 39 встречах за «Ньюкасл». Кроме того, он принял участие в 6 матчах сборной Англии на недавно завершившемся Евро-2024.

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