Игрок основного состава сборной Англии может перейти в саудовский клуб
Киран Триппьер получил «внушительное» предложение от одного из клубов саудовской лиги
Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер может перебраться в Саудовскую Аравию.
Об этом сообщает инсайдер Николо Скирра. 33-летний английский футболист получил «внушительное» предложение от одного из клубов саудовской лиги, название которого пока не разглашается.
В минувшем сезоне Триппьер отметился 1 голом и 11 результативными передачами в 39 встречах за «Ньюкасл». Кроме того, он принял участие в 6 матчах сборной Англии на недавно завершившемся Евро-2024.
#Newcastle’s right fullback Kieran #Trippier has received a rich bid from a Saudi Club. #transfers #NUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2024
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