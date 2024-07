Игрок основного состава сборной Англии может перейти в саудовский клуб

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер может перебраться в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скирра. 33-летний английский футболист получил «внушительное» предложение от одного из клубов саудовской лиги, название которого пока не разглашается.

В минувшем сезоне Триппьер отметился 1 голом и 11 результативными передачами в 39 встречах за «Ньюкасл». Кроме того, он принял участие в 6 матчах сборной Англии на недавно завершившемся Евро-2024.

#Newcastle’s right fullback Kieran #Trippier has received a rich bid from a Saudi Club. #transfers #NUFC