Легионер Металлиста 1925: «Не буду играть с россией. Украина – моя семья»
Голден Мафвента отказался ехать в лагерь сборной Замбии
25 марта состоится товарищеский матч между сборными россии и Замбии. Вызов на этот поединок получил полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Голден Мафвента.
Футболист принял решение отказаться от поездки на это противостояние и прокомментировал свой поступок:
– Голден, ты не поехал в расположение своей сборной на товарищеский матч с россией. Почему?
– Это просто. Я думаю, что сделал это для своей семьи – «Металлист 1925». Было бы неправильно для меня, если бы я уехал в расположение сборной, которая будет играть против россии. Она сейчас не в хороших отношениях с Украиной.
– Кто принял это решение?
– Я сам принял это решение, пообщавшись с менеджментом «Металлиста 1925».
– А какой была реакция сборной Замбии?
– Они все поняли. Я не могу поехать играть против россии, ведь сейчас Украина – это моя семья.
– Какое твое мнение о войне россии против Украины?
– Я просто желаю, чтобы это непредсказуемое столкновение как можно скорее завершилось, и все было хорошо, – сказал футболист.
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