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Украина. Первая лига
25 марта 2025, 09:39 |
483
0

Легионер Металлиста 1925: «Не буду играть с россией. Украина – моя семья»

Голден Мафвента отказался ехать в лагерь сборной Замбии

25 марта 2025, 09:39 |
483
0
Легионер Металлиста 1925: «Не буду играть с россией. Украина – моя семья»
ФК Металлист 1925. Голден Мафвента

25 марта состоится товарищеский матч между сборными россии и Замбии. Вызов на этот поединок получил полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Голден Мафвента.

Футболист принял решение отказаться от поездки на это противостояние и прокомментировал свой поступок:

– Голден, ты не поехал в расположение своей сборной на товарищеский матч с россией. Почему?

– Это просто. Я думаю, что сделал это для своей семьи – «Металлист 1925». Было бы неправильно для меня, если бы я уехал в расположение сборной, которая будет играть против россии. Она сейчас не в хороших отношениях с Украиной.

– Кто принял это решение?

– Я сам принял это решение, пообщавшись с менеджментом «Металлиста 1925».

– А какой была реакция сборной Замбии?

– Они все поняли. Я не могу поехать играть против россии, ведь сейчас Украина – это моя семья.

– Какое твое мнение о войне россии против Украины?

– Я просто желаю, чтобы это непредсказуемое столкновение как можно скорее завершилось, и все было хорошо, – сказал футболист.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Голден Мафвента Металлист 1925 российско-украинская война
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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