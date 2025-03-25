Легионер Металлиста 1925: «Не буду играть с россией. Украина – моя семья»

25 марта состоится товарищеский матч между сборными россии и Замбии. Вызов на этот поединок получил полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Голден Мафвента.

Футболист принял решение отказаться от поездки на это противостояние и прокомментировал свой поступок:

– Голден, ты не поехал в расположение своей сборной на товарищеский матч с россией. Почему?

– Это просто. Я думаю, что сделал это для своей семьи – «Металлист 1925». Было бы неправильно для меня, если бы я уехал в расположение сборной, которая будет играть против россии. Она сейчас не в хороших отношениях с Украиной.

– Кто принял это решение?

– Я сам принял это решение, пообщавшись с менеджментом «Металлиста 1925».

– А какой была реакция сборной Замбии?

– Они все поняли. Я не могу поехать играть против россии, ведь сейчас Украина – это моя семья.

– Какое твое мнение о войне россии против Украины?

– Я просто желаю, чтобы это непредсказуемое столкновение как можно скорее завершилось, и все было хорошо, – сказал футболист.