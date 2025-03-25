«С гордостью делюсь». Хав сборной Украины отреагировал на игры с Бельгией
Егор Назарина был рад вернуться в национальную команду
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей – 4:3 в пользу бельгийцев.
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После сборов к болельщикам обратился полузащитник «сине-желтых» Егор Назарина:
«С гордостью делюсь этими моментами – вызов в национальную сборную стал для меня огромной честью! Первая игра – победа, вторая – поражение, но мы не останавливаемся. Каждый матч – это шаг вперед, это возможность стать сильнее. Спасибо всем, кто верит в нас. Мы играем не только за себя – мы играем за нашу страну. Вперед, Украина! Вместе – к новым победам!»
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