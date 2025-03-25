Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отмазка уже готова. Беспроигрышный вариант»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от противостояния «сине-желтых» против национальной команды Франции в отборе к чемпионату мира 2026:

«Мбаппенко» в матче с Украиной будет улучшать свою бомбардирскую статистику, если будет здоров. Наши футболисты и тренерский штаб должны радоваться, что Франция досталась. Отмазка уже готова: «Это же почти чемпионы мира!». А если удачно сыграют, то Ребров снова будет классным. Беспроигрышный вариант».

Ранее Виктор Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии.