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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отмазка уже готова. Беспроигрышный вариант»
Чемпионат мира
25 марта 2025, 10:19 | Обновлено 25 марта 2025, 10:38
776
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отмазка уже готова. Беспроигрышный вариант»

Бывший нападающий сборной Украины поделился ожиданиями от матчей с Францией

25 марта 2025, 10:19 | Обновлено 25 марта 2025, 10:38
776
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Отмазка уже готова. Беспроигрышный вариант»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился ожиданиями от противостояния «сине-желтых» против национальной команды Франции в отборе к чемпионату мира 2026:

«Мбаппенко» в матче с Украиной будет улучшать свою бомбардирскую статистику, если будет здоров. Наши футболисты и тренерский штаб должны радоваться, что Франция досталась. Отмазка уже готова: «Это же почти чемпионы мира!». А если удачно сыграют, то Ребров снова будет классным. Беспроигрышный вариант».

Ранее Виктор Леоненко объяснил, почему Украина проиграла Бельгии.

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Виктор Леоненко Килиан Мбаппе Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Франция - Украина Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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Да ничего этой сборной посредственностей не светит. Ну не умеют они играть в футбол на международном уровне. Непонятно как их держат в клубах АПЛ в других европейских лигах. Когда они собираются в сборную Украины они просто пустое место.....
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