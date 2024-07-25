МИХАВКО: «Нет разницы, на какой позиции играть. Главное – доверие тренера»

Тарас Михавко стал одним из главных открытий прошлого сезона. Воспитанник ФК «Львов» сразу стал ведущим игроком юношеской команды «Динамо». Уже осенью попадал в заявку взрослой, а вторую часть начал в роли основного игрока первой команды «Динамо».

Еще осенью 2023 года Михавко дебютировал за сборную Украины 2005 года. Сразу стал основным футболистом сборной этого возраста.

Сейчас Тарас защищает честь Украины на юношеском Евро U-19. Подопечные Дмитрия Михайленко уже обеспечили себе выход на молодежный чемпионат мира и сыграют в полуфинале против Франции.



– Благодаря чему удалось выйти в полуфинал юношеского Евро? – с этого вопроса кореспондент Sport.ua начал беседу с Тарасом.

– Важное значение имеет коллектив. Все ребята были очень серьезно настроены на молодежный чемпионат мира. После двух туров отступать было некуда. Надо было побеждать Италию. Никто не думал, что мы этого не сможем сделать. Была большая мотивация и желание выйти из группы. Настраиваться на игру было достаточно просто. Тренерский штаб и игроки верили в нашу победу.

Даже когда уступали по ходу 1:2, никто не опустил руки. Сразу отыгрались и в конце игры вырвали победу. Проявили характер.

– В первых двух турах Украина не забила ни одного мяча. В чем причина столь низкой результативности на фоне более слабых команд?

– Соперники действовали очень организованно. Северная Ирландия выстроила против нас количественную оборону. Игра проходила на искусственном поле, к которому нужно было привыкнуть. Было непросто создавать много моментов. Шансами, которые у нас были, не воспользовались. Из-за дисквалификации не играл основной нападающий Матвей Пономаренко. В матче против Норвегии шансы были, но подвела реализация.

Фото Дана Балашова



– Турнир проходит на искусственных полях. Кроме того, в Северной Ирландии есть свои климатические особенности. Нужно ли было адаптироваться к необычным условиям? Насколько тяжело в таких условиях играть футбол?

– Насчет погодных условий, даже лучше, что шел дождь. Не было жарко. Английская футбольная погода. Покрытие немного было жестким. Если дождь, то лучше работать с мячом, не столь жесткий отскок от газона.

– По ходу матча против Норвегии вы начали играть на позиции левого защитника. Насколько себя комфортно чувствуете на фланге, а не в центре обороны?

– Это не новая для меня позиция. В Академии ФК «Львов» я здесь играл в 13-14 лет. Требовалось просто привыкнуть и вспомнить нужные навыки игры на фланге обороны.

– Юношеский чемпионат Европы проходит после летнего отпуска. Нет ли проблем с игровым и физическим тонусом?

– С физической формой есть проблемы. Мы собрались после отпуска в Польше. Времени было не так много, чтобы набрать нужные физические кондиции. Неделя сборов в Польше не особо помогла. Поля были травяные. В Северной Ирландии – совсем другие покрытия. Надо было привыкать.

– Не будет ли проблемой, что вы пропустили почти всю подготовку к сезону с «Динамо»?

– Нет. В сборной у нас очень важные матчи. Большая интенсивность. Каждые три дня игры. Если мы удачно выступим на Евро, то будут шансы показать себя во взрослом футболе.

– Какие у вас ожидания от матча против Франции?

– Не особо следил за перипетиями в другой группе. Поэтому не было большого значения, с кем мы будем играть в полуфинале. Слабых соперников на этой стадии нет. Надо было думать о своих задачах и игре. Будем пытаться выйти в финал.

Очень неприятно, что у нас выпали три ключевых игрока. Но ничего уже не изменишь. Будем стараться получить положительный результат.

– Против кого из соперников было труднее всего играть?

– Против итальянцев. Индивидуально сильные игроки. Не могу кого-то выделить. Все на хорошем уровне. Против Норвегии тоже было непросто.



– В прошлом сезоне вы выиграли юношеский чемпионат Украины, стали полноценным игроком первой команды «Динамо». Хотя раньше о вас особо никто не знал. Как вы сами оцениваете для себя прошлый сезон?

– Я доволен. Было много новых вызовов после перехода в «Динамо». Я получал свои шансы и пробовал ими пользоваться.

– Прошлым летом вы могли поехать в Англию в один из клубов Чемпионшипа. Не жалеете?

– Нет. Я доволен тем, что перешел в «Динамо». Вижу возможность в этом клубе развиваться и прогрессировать.

– В «Динамо» вы играете на позиции центрального защитника. Если будут ставить на левый фланг, то не будет проблем?

– Не будет. Мне нет разницы, на какой позиции играть – центрального защитника, опорного или левого. Главное, чтобы тренер доверял.

dynamo.kiev.ua. Тарас Михавко



– В СМИ была информация, что в начале сборов в июне Александр Шовковский пробовал вас в опорной зоне, и ему понравилась ваша игра. Насколько это правда?

– Я не могу подтвердить эту информацию. У нас был один спарринг (матч против «Ингульца»), где я играл в опорной зоне. Но не было такого, чтобы меня наигрывали на этой позиции. Через несколько дней я уже поехал в сборную Украины U-19 на сборы в Польшу.

Чувствую себя на позиции опорного полузащитника хорошо. Нужна игровая практика, чтобы приобрести нужный опыт.

– В прошлом сезоне юношеская команда «Динамо» вернула себе золотые награды. Благодаря чему удалось выиграть чемпионство?

– У юношеской команды «Динамо» очень хороший состав и тренеры. Было очень важно вернуть чемпионские награды в Киев. Долгое время динамовцы не выигрывали первенство U-19. Были очень непростые матчи. Особенно противостояние с «Шахтером», но мы доказали, что являемся сильнейшей юношеской командой Украины сезона 2023/24.



– В сборной проще, что ваши партнеры – Матвей Пономаренко, Андрей Маткевич и Алексей Гусев находятся в составе команды?

– Конечно. Когда в команде есть твои друзья, это проще. Но в целом, мы все общаемся между собой, хорошо знаем друг друга. Нет никакого разделения на командную принадлежность.

– Вторую часть сезона вы начинали, как основной центральный защитник «Динамо». Какие у вас впечатления от взрослого футбола?

– Только положительные. Сыграть за первую команду «Динамо» всегда приятно.

Переживание – это враг в официальных матчах. Поэтому нужно было выходить и показывать свои лучшие качества. Мандраж присутствовал. Но когда начинаешь играть, все эмоции отступают.

Меня хорошо приняли в первой команде. Хороший коллектив. Все старались помогать, подсказывать.

– О вас начали много говорить, писать. Насколько это давит, или, наоборот, помогает?

– Я не очень много обращал внимание на информацию о себе. Моя работа – тренироваться и играть. Поэтому был на этом сконцентрирован.



– Насколько велика разница между работой Александра Шовковского и Игоря Костюка?

– У каждого тренера есть свои видения, свои требования. Каких-то кардинально разных требований я не увидел.

Фото Дана Балашова. Тарас Михавко в поединке против Италии

– С вами прошлым летом приехал Владислав Герич из ФК «Львов». В начале сезона он много забивал. Но он пока себя не раскрыл. В чем причина?

– У Влада были травмы, которые не позволили показать свои лучшие качества.

– Игорь Костюк сразу начал вас ставить в старт юношеской команды «Динамо». В чем особенности этого тренера?

– Игорь Владимирович многому учит футболистов. Он уже долгое время в юношеском футболе работает. Помогает, подсказывает. С ним работать очень удобно.

– Не стало проблемой, что вторую часть сезона вы начали в статусе основного игрока первой команды «Динамо», а затем вернулись снова в юношескую команду?

– Когда ты играешь на постоянной основе, то появляется больше уверенности в себе. Когда ты выпадаешь из-за травмы и возвращаешься в юношескую команду, это тяжело. Но нужно работать и доказывать свои амбиции.



– Не расстроились, когда «Динамо» подписало Брайана Себальоса? Колумбийский защитник близок по профайлу с вами.

– Нет. Это просто конкуренция. Нужно работать.

– Какие у вас ожидания от нового сезона?

– Очень приятно, что U-19 будет играть в Юношеской Лиге УЕФА. Международный опыт всегда важен для молодых игроков. Но я стараюсь бороться за первую команду. Нужно доказывать и выигрывать конкуренцию.

Сергей ТИЩЕНКО