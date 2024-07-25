ОФИЦИАЛЬНО. Рух арендовал украинского полузащитника

Клуб УПЛ «Рух» объявил о том, что взял в аренду полузащитника «Кривбасса» Владислава Семотюка. Договор рассчитан до конца нынешнего года, но у львовского клуба есть опция выкупа 23-летнего игрока.

В сезоне 2022/23 Владислав присоединился к «Кривбассу» и за полтора сезона сыграл в составе криворожцев в 10 матчах.

Вторую часть сезона минувшего чемпионата Семотюк провел в аренде в «Минае», сыграв в 15 матчах и отдав 2 результативные передачи.

