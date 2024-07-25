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Украина. Премьер лига
25 июля 2024, 17:13 |
367
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рух арендовал украинского полузащитника

Семотюк перебрался в львовскую команду из Кривбасса

25 июля 2024, 17:13 |
367
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рух арендовал украинского полузащитника
ФК Рух. Владислав Семотюк

Клуб УПЛ «Рух» объявил о том, что взял в аренду полузащитника «Кривбасса» Владислава Семотюка. Договор рассчитан до конца нынешнего года, но у львовского клуба есть опция выкупа 23-летнего игрока.

В сезоне 2022/23 Владислав присоединился к «Кривбассу» и за полтора сезона сыграл в составе криворожцев в 10 матчах.

Вторую часть сезона минувшего чемпионата Семотюк провел в аренде в «Минае», сыграв в 15 матчах и отдав 2 результативные передачи.

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Рух Львов Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Владислав Семотюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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