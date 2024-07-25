Украина. Премьер лига25 июля 2024, 17:13 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух арендовал украинского полузащитника
Семотюк перебрался в львовскую команду из Кривбасса
25 июля 2024, 17:13 |
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Клуб УПЛ «Рух» объявил о том, что взял в аренду полузащитника «Кривбасса» Владислава Семотюка. Договор рассчитан до конца нынешнего года, но у львовского клуба есть опция выкупа 23-летнего игрока.
В сезоне 2022/23 Владислав присоединился к «Кривбассу» и за полтора сезона сыграл в составе криворожцев в 10 матчах.
Вторую часть сезона минувшего чемпионата Семотюк провел в аренде в «Минае», сыграв в 15 матчах и отдав 2 результативные передачи.
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