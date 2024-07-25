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  4. ПСЖ нацелился на основного вратаря сборной Франции
Франция
25 июля 2024, 17:51 |
528
0

ПСЖ нацелился на основного вратаря сборной Франции

Майк Меньян может покинуть «Милан»

25 июля 2024, 17:51 |
528
0
ПСЖ нацелился на основного вратаря сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«ПСЖ» проявляет интерес к основному голкиперу «Милана» и сборной Франции майку Меньяну. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Чемпионы Франции рассматривают возможное подписание Меньяна на случай возможного ухода Джанлуиджи Доннаруммы, которого три года назад подписали также из «Милана». Сейчас итальянца связывают с «Манчестер Сити».

Меньян является воспитанником «ПСЖ», однако за первую команду парижан не провел ни одного матча. «Милан» в случае потери Меньяна планирует подписать голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны, который обойдется «россонери» в 5-10 миллионов евро.

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Майк Меньян ПСЖ Милан Войцех Щенсны Ювентус Джанлуиджи Доннарумма трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Il Messaggero
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