Очень неожиданно. Звездный вратарь может перейти в Манчестер Сити

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма может оказаться в «Манчестер Сити».

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 25-летний вратарь «ПСЖ» получил предложение от английского клуба. «Горожане» ищут замену Эдерсону, который может уйти в Саудовскую Аравию, и Доннарумма – один из вариантов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола проявляет интерес к трансферу и хотел бы видеть итальянца в своей команде. Текущий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» действует до 2026 года, но переговоры о его продлении находятся на начальной стадии.

Джанлуиджи открыт для всех вариантов продолжения карьеры и готов рассмотреть предложение в том числе из Премьер-лиги.

В прошлом сезоне итальянец провел за «ПСЖ» 42 матча, из которых 16 оставил свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценил вратаря стоимостью €40 млн.