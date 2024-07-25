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Мольде
25.07.2024 20:00 - : -
Силькеборг
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Лига Европы
25 июля 2024, 03:58 | Обновлено 25 июля 2024, 03:59
19
0

Мольде – Силькеборг. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

25 июля 2024, 03:58 | Обновлено 25 июля 2024, 03:59
19
0
Мольде – Силькеборг. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июля на «Акер» пройдет первый матч 1/4 финала квалификации Лиги Европы, в котором «Мольде» встретится с «Силькеборгом». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Мольде

Команда с начала прошлого века вышла на свой пик, и с 2011 по 2022 год выиграла пять чемпионских титулов. Сохранить статус в прошлом розыгрыше не получилось, клуб откатился на пятую позицию в итоговой турнирной таблице. Но при этом получилось взять снова кубок Норвегии, и именно это позволило MFK в очередной раз отправиться на международную арену. Причем ко старту там получилось подойти в оптимальной форме. Да, все-таки Буде/Глимт остается и сейчас недостижимым для всех остальных. Но клуб ведет упорную борьбу за второе место, и летом выдал беспроигрышную серию, увеличивая свои шансы. Впрочем, в крайних турах была ничья на поле Фредрикстад и 2:3 дома с новичком, КФУМ.

Ставки на матч Мольде – Силькеборг

Силькеборг

Клуб ровно 30 лет назад праздновал свое единственное чемпионство. С тех пор неоднократно терялась сама прописка в Суперлиге. Но в последние годы вышло прибавить. В 2022-м году команда забралась на третье место - лучший результат за два десятилетия. В прошлом сезоне было только шестое место, но при этом получилось взять кубок Дании, только второй раз в истории - предыдущий был в 2001-м году. Это не только трофей, но еще и вернуться на международную арену. В позапрошлом сезоне был мгновенный вылет из Лиги Европы от ХИКа и 3-е место в группе Лиги конференций, правда, Стяуа был обыгран дважды, причем оба раза по 5:0. Перед новым стартом датчане успели начать новый чемпионат страны. Принимая Сендерйюске, получилось дожать гостей, выиграв за счет единственного гола, что был забит на 77-й минуте.

Статистика личных встреч

Раньше норвежцы и датчане не проводили между собой даже товарищеских матчей.

Прогноз

GGBET верят в норвежцев, но они как раз угодили в спад формы. Так что стоит подумать о ставке на датчан при форе +1 гол (коэффициент - 1,99).

Прогноз Sport.ua
Мольде
25 июля 2024 -
20:00
Силькеборг
Фора Силькеборга (+1) 1.99 Сделать ставку
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Мольде Силькеборг Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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